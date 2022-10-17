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Иранских инструкторов уже заметили на Херсонщине – украинское подполье

Евгений КизиловПонедельник, 17 октября 2022, 21:02
Дрон-камикадзе Shahed-136, скриншот с видео

По данным украинского подполья, на территории временно оккупированной Херсонской области в общем замечено до 20 инструкторов из Ирана.

Источник: Центр национального сопротивления при Силах специальных операций Вооруженных сил Украины в Telegram

Детали: Согласно сообщению, также иранцы помогают запускать дроны-камикадзе Shahed-136 из Крыма. В частности, инструкторы находятся на полигоне Чауда, военном аэродроме Кировского и вблизи мыса Тарханкут.

По данным центра, перевозят дроны на автомобилях КамАЗ или УРАЛ. Возможно также использование гражданского транспорта, грузовые авто для перевозки морских контейнеров.

Предыстория: Утром 17 октября враг атаковал Киев дронами-камикадзе "Шахед-136".

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Темы: беспилотникиИранвойнаХерсонская область
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