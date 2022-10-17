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Зеленський – Путіну: Запиши собі "досягнення" – убив ще одну вагітну

"Українська правда"Понеділок, 17 жовтня 2022, 22:43
володимир зеленський, Getty Images

Президент Володимир Зеленський, говорячи про ранкову атаку на Київ іранських дронів, заявив, що ватажок країни-агресора Володимир Путін може записати собі чергове "досягнення" – убив іще одну вагітну жінку.

Джерело: відеозвернення Зеленського у соцмережах

Деталі: За словами президента, протягом усього дня триває розбір завалів у тих місцях, куди російським терористам вдалося влучити іранськими дронами-камікадзе "Шахед-136". Понад 25 населених пунктів нашої країни опинилися під ударами цієї ночі та вранці.

Пряма мова: У Києві вони вбили молоду родину, поціливши у житловий будинок іранським "Шахедом". Хлопець і вагітна дівчина на шостому місяці... Володимир Путін може записати собі чергове "досягнення" – убив іще одну вагітну жінку.

Загалом чотири людини вбито тільки цим "Шахедом". Були й інші влучання".

Що передувало: Під час ранкової атаки іранськими дронами-камікадзе росіяни влучили по житловому будинку в Шевченківському районі Києва.

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Зокрема, ворожий дрон влучив у будинок на вулиці Жилянській і вбив подружжя – Богдана та Вікторію, яка була на 6-му місяці вагітності. Її тіло знайшли в обіймах чоловіка.

Всього було 4 прильоти по Києву.

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Теми: ЗеленськийПутінбезпілотникиКиїв
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