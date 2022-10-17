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Зеленский - Путину: Запиши себе "достижение" – убил еще одну беременную

"Украинская правда"Понедельник, 17 октября 2022, 22:43
владимир зеленский, Getty Images

Президент Владимир Зеленский, говоря об утренней атаке на Киев иранских дронов, заявил, что главарь страны-агрессора Владимир Путин может записать себе очередное "достижение" – убил еще одну беременную женщину.

Источник: видеообращение Зеленского в соцсетях

Детали: По словам президента, в течение всего дня продолжается разбор завалов в тех местах, куда российским террористам удалось попасть иранскими дронами-камикадзе "Шахед-136". Более 25 населенных пунктов нашей страны оказались под ударами этой ночью и утром.

Прямая речь: "В Киеве они убили молодую семью, попав в жилой дом иранским "Шахедом". Парень и беременная девушка на шестом месяце... Владимир Путин может записать себе очередное "достижение" – убил еще одну беременную женщину.

Всего четыре человека убито только этим "Шахедом". Были и другие попадания".

Что предшествовало: Во время утренней атаки иранскими дронами-камикадзе россияне попали в жилой дом в Шевченковском районе Киева.

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В частности, вражеский дрон попал в дом на улице Жилянской и убил супругов - Богдана и Викторию, которая была на 6-м месяце беременности. Ее тело нашли в объятиях мужа.

Всего было 4 прилета по Киеву.

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Темы: ЗеленскийПутинбеспилотникиКиев
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