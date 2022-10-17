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Повітряні сили ввечері збили вісім "Шахедів"

"Українська правда"Понеділок, 17 жовтня 2022, 22:57
Генштаб ЗСУ, ілюстративне фото

Повітряне командування "Центр" знищило 8 іранських дронів-камікадзе "Shahed-136" близько 21:00, вдень знищено дві крилаті ракети.

Джерело: пресслужба Повітряних сил

Дослівно:  "Шість цих баражуючих боєприпасів збито винищувальною авіацією, зенітними ракетними підрозділами та мобільними вогневими групами ПЗРК. 

Ще два "Shahed-136" збили зенітники  Сухопутних військ".

Деталі: Крім того, близько 15.00 сили ППО збили дві крилаті ракети "Калібр", випущені з акваторії Чорного моря.

 

Що цьому передувало: Ввечері 17 жовтня сили ППО збили ворожий безпілотник на Київщині.

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Теми: Повітряні сили ЗСУбезпілотники
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