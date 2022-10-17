Повітряні сили ввечері збили вісім "Шахедів"

Повітряне командування "Центр" знищило 8 іранських дронів-камікадзе "Shahed-136" близько 21:00, вдень знищено дві крилаті ракети.

Джерело: пресслужба Повітряних сил

Дослівно: "Шість цих баражуючих боєприпасів збито винищувальною авіацією, зенітними ракетними підрозділами та мобільними вогневими групами ПЗРК.

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Ще два "Shahed-136" збили зенітники Сухопутних військ".

Деталі: Крім того, близько 15.00 сили ППО збили дві крилаті ракети "Калібр", випущені з акваторії Чорного моря.

Що цьому передувало: Ввечері 17 жовтня сили ППО збили ворожий безпілотник на Київщині.