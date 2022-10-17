Повітряні сили ввечері збили вісім "Шахедів"
Понеділок, 17 жовтня 2022, 22:57
Повітряне командування "Центр" знищило 8 іранських дронів-камікадзе "Shahed-136" близько 21:00, вдень знищено дві крилаті ракети.
Джерело: пресслужба Повітряних сил
Дослівно: "Шість цих баражуючих боєприпасів збито винищувальною авіацією, зенітними ракетними підрозділами та мобільними вогневими групами ПЗРК.
Ще два "Shahed-136" збили зенітники Сухопутних військ".
Деталі: Крім того, близько 15.00 сили ППО збили дві крилаті ракети "Калібр", випущені з акваторії Чорного моря.
Що цьому передувало: Ввечері 17 жовтня сили ППО збили ворожий безпілотник на Київщині.