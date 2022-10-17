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Воздушные силы вечером сбили восемь "Шахедов"

"Украинская правда"Понедельник, 17 октября 2022, 22:57
Генштаб ВСУ (иллюстративное фото)

Воздушное командование "Центр" уничтожили 8 иранских дронов-камикадзе "Shahed-136" около 21:00, днем уничтожены две крылатые ракеты.

Источник: пресс-служба Воздушных сил

Дословно: "Шесть этих барражирующих боеприпасов сбиты истребительной авиацией, зенитными ракетными подразделениями и мобильными огневыми группами ПЗРК. 

Еще два "Shahed-136" сбили зенитчики Сухопутных войск".

Детали: Кроме того, около 15.00 силы ПВО сбили две крылатые ракеты "Калибр", выпущенные из акватории Черного моря.

 

Что этому предшествовало: Вечером 17 октября силы ПВО сбили вражеский беспилотник в Киевской области.

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Темы: Воздушные силы ВСУбеспилотники
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