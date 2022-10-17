Воздушные силы вечером сбили восемь "Шахедов"
Понедельник, 17 октября 2022, 22:57
Воздушное командование "Центр" уничтожили 8 иранских дронов-камикадзе "Shahed-136" около 21:00, днем уничтожены две крылатые ракеты.
Источник: пресс-служба Воздушных сил
Дословно: "Шесть этих барражирующих боеприпасов сбиты истребительной авиацией, зенитными ракетными подразделениями и мобильными огневыми группами ПЗРК.
Еще два "Shahed-136" сбили зенитчики Сухопутных войск".
Детали: Кроме того, около 15.00 силы ПВО сбили две крылатые ракеты "Калибр", выпущенные из акватории Черного моря.
Что этому предшествовало: Вечером 17 октября силы ПВО сбили вражеский беспилотник в Киевской области.