Сумщина: 300 приходів з території РФ, 5 загиблих

За добу росіяни вбили в Сумській області 5 людей, за день було майже 300 приходів з території РФ.

Джерело: голова військової адміністрації Сумської області Дмитро Живицький

Пряма мова: "…в нас був ракетний удар по об'єкту інфраструктури.

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3 російські ракети.

14 поранених людей в лікарні, з них трьох врятували живими з-під завалів .

5 загиблих...

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Рятувальні роботи тривають".

Деталі: Крім того, за день 17 жовтня було майже 300 приходів з території РФ за день.

Зокрема, по Краснопільській громаді – два приходи з мінометів по населених пунктах.

Шалигінська громада: за день ворог тричі обстрілював населені пункти: з мінометів, ствольної артилерії та випускав автоматні черги.

По Великописарівській громаді ворог здійснив 11 обстрілів за день.

Росіяни били з мінометів, запускали ракети з гвинтокрилів, били з "Градів" і артилерії. В результаті одного з артилерійських обстрілів пошкоджено лінію електромережі та горіло поле кукурудзи.

По Середино-Будській громаді протягом дня загарбники били зі ствольної артилерії, АГС і стрілецької зброї. У результаті одного з артилерійських обстрілів міста Середино-Буда поранена жінка.

Також пошкоджено 6 приватних будинків та зайнялося три пожежі.