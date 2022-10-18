Сумщина: 300 приходів з території РФ, 5 загиблих
За добу росіяни вбили в Сумській області 5 людей, за день було майже 300 приходів з території РФ.
Джерело: голова військової адміністрації Сумської області Дмитро Живицький
Пряма мова: "…в нас був ракетний удар по об'єкту інфраструктури.
3 російські ракети.
14 поранених людей в лікарні, з них трьох врятували живими з-під завалів .
5 загиблих...
Рятувальні роботи тривають".
Деталі: Крім того, за день 17 жовтня було майже 300 приходів з території РФ за день.
Зокрема, по Краснопільській громаді – два приходи з мінометів по населених пунктах.
Шалигінська громада: за день ворог тричі обстрілював населені пункти: з мінометів, ствольної артилерії та випускав автоматні черги.
По Великописарівській громаді ворог здійснив 11 обстрілів за день.
Росіяни били з мінометів, запускали ракети з гвинтокрилів, били з "Градів" і артилерії. В результаті одного з артилерійських обстрілів пошкоджено лінію електромережі та горіло поле кукурудзи.
По Середино-Будській громаді протягом дня загарбники били зі ствольної артилерії, АГС і стрілецької зброї. У результаті одного з артилерійських обстрілів міста Середино-Буда поранена жінка.
Також пошкоджено 6 приватних будинків та зайнялося три пожежі.