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Сумщина: 300 приходов с территории РФ, 5 погибших

Ольга ГлущенкоВторник, 18 октября 2022, 03:50
последствия обстрелов, фото: telegram Живицкого

За сутки россияне убили в Сумской области 5 человек, за день было почти 300 приходов с территории РФ.

Источник: глава военной администрации Сумской области Дмитрий Живицкий

Прямая речь: "...у нас был ракетный удар по объекту инфраструктуры.

3 российские ракеты.

14 раненых людей в больнице, из них троих спасли живыми из-под завалов.

5 погибших...

Спасательные работы продолжаются".

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Детали: Кроме того, за день 17 октября было почти 300 приходов с территории РФ за день.

В частности, по Краснопольской громаде - два прихода из минометов по населенным пунктам.

Шалыгинская громада: за день враг трижды обстреливал населенные пункты: из минометов, ствольной артиллерии и выпускал автоматные очереди.

По Великописаревской громаде враг совершил 11 обстрелов за день.

Россияне били из минометов, запускали ракеты с вертолетов, били из "Градов" и артиллерии. В результате одного из артиллерийских обстрелов повреждена линия электросети и горело поле кукурузы.

По Середино-Будской громаде в течение дня захватчики били из ствольной артиллерии, АГС и стрелкового оружия. В результате одного из артиллерийских обстрелов города Середино-Буда ранена женщина.

Также повреждены 6 частных домов и загорелось три пожара.

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Темы: Сумская областьвойнаобстрел
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