Сумщина: 300 приходов с территории РФ, 5 погибших
За сутки россияне убили в Сумской области 5 человек, за день было почти 300 приходов с территории РФ.
Источник: глава военной администрации Сумской области Дмитрий Живицкий
Прямая речь: "...у нас был ракетный удар по объекту инфраструктуры.
3 российские ракеты.
14 раненых людей в больнице, из них троих спасли живыми из-под завалов.
5 погибших...
Спасательные работы продолжаются".
Детали: Кроме того, за день 17 октября было почти 300 приходов с территории РФ за день.
В частности, по Краснопольской громаде - два прихода из минометов по населенным пунктам.
Шалыгинская громада: за день враг трижды обстреливал населенные пункты: из минометов, ствольной артиллерии и выпускал автоматные очереди.
По Великописаревской громаде враг совершил 11 обстрелов за день.
Россияне били из минометов, запускали ракеты с вертолетов, били из "Градов" и артиллерии. В результате одного из артиллерийских обстрелов повреждена линия электросети и горело поле кукурузы.
По Середино-Будской громаде в течение дня захватчики били из ствольной артиллерии, АГС и стрелкового оружия. В результате одного из артиллерийских обстрелов города Середино-Буда ранена женщина.
Также повреждены 6 частных домов и загорелось три пожара.