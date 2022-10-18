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Миколаїв: росіяни влучили у житловий будинок, є загиблий – Кім

Ольга Глущенко , Ірина БалачукВівторок, 18 жовтня 2022, 07:36
Миколаїв: росіяни влучили у житловий будинок, є загиблий – Кім
Фото з Telegram заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка

Під час нічного обстрілу росіяни влучили у двоповерховий будинок, під завалами якого знайшли тіло чоловіка.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім

Пряма мова: "Вночі Миколаїв знову був обстріляний ракетами с-300. Є влучання у двоповерховий будинок.

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Під завалами знайдено тіло чоловіка, рятувально-пошукові роботи продовжуються". 

 

Фото з Telegram заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка

Деталі: Кім також уточнив, що станом на 06:20 в місті відновлено електропостачання. 

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Фото з Telegram заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка

Він додав, що росіяни знищили квітковий ринок, обійшлося без жертв. 

 

Фото з Telegram заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка

Що передувало: У Миколаєві пролунали вибухи і зникло світло, почалися перебої на спецлініях "101" та "112".

Теми: Миколаївобстрілвійна
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