Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Николаев: россияне попали в жилой дом, есть погибший – Ким

Ольга Глущенко, Ирина БалачукВторник, 18 октября 2022, 07:36
Николаев: россияне попали в жилой дом, есть погибший – Ким
Фото из Telegram заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко

Во время ночного обстрела россияне попали в двухэтажный дом, под завалами которого нашли тело мужчины.

Источник: председатель Николаевской ОВА Виталий Ким

Прямая речь: "Ночью Николаев снова был обстрелян ракетами с-300. Есть попадание в двухэтажный дом.

Реклама:

Под завалами найдено тело мужчины, спасательно-поисковые работы продолжаются". 

 
Фото из Telegram заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко

Детали: Ким также уточнил, что по состоянию на 06:20 в городе восстановлено электроснабжение. 

 
Фото из Telegram заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко

Он добавил, что россияне уничтожили цветочный рынок, обошлось без жертв. 

ВИДЕО ДНЯ
 
Фото из Telegram заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко

Что предшествовало: В Николаеве прогремели взрывы и пропал свет, начались перебои на спецлиниях "101" и "112".

Темы: Николаевобстрелвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Туск собирается с визитом в Киев

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Все новости...
Николаев
"Через кровь остановить фашизм": в Николаеве задержаны чиновницы, которые призывали РФ
В Николаеве задержана информаторша "ручного" блогера ФСБ: ей грозит пожизненное
В Николаеве поймали мужчину, который искал мосты и сливал видео о движении ВСУ россиянам
Последние новости
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
16:14
Германия заблокировала российские активы на более чем 4 миллиарда евро
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
Все новости...
Реклама: