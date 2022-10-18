Николаев: россияне попали в жилой дом, есть погибший – Ким

Во время ночного обстрела россияне попали в двухэтажный дом, под завалами которого нашли тело мужчины.

Источник: председатель Николаевской ОВА Виталий Ким

Прямая речь: "Ночью Николаев снова был обстрелян ракетами с-300. Есть попадание в двухэтажный дом.

Под завалами найдено тело мужчины, спасательно-поисковые работы продолжаются".

Фото из Telegram заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко

Детали: Ким также уточнил, что по состоянию на 06:20 в городе восстановлено электроснабжение.

Фото из Telegram заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко

Он добавил, что россияне уничтожили цветочный рынок, обошлось без жертв.

Фото из Telegram заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко

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Что предшествовало: В Николаеве прогремели взрывы и пропал свет, начались перебои на спецлиниях "101" и "112".