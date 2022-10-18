Николаев: россияне попали в жилой дом, есть погибший – Ким
Вторник, 18 октября 2022, 07:36
Во время ночного обстрела россияне попали в двухэтажный дом, под завалами которого нашли тело мужчины.
Источник: председатель Николаевской ОВА Виталий Ким
Прямая речь: "Ночью Николаев снова был обстрелян ракетами с-300. Есть попадание в двухэтажный дом.
Под завалами найдено тело мужчины, спасательно-поисковые работы продолжаются".
Детали: Ким также уточнил, что по состоянию на 06:20 в городе восстановлено электроснабжение.
Он добавил, что россияне уничтожили цветочный рынок, обошлось без жертв.
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Что предшествовало: В Николаеве прогремели взрывы и пропал свет, начались перебои на спецлиниях "101" и "112".