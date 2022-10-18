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У Дніпрі пролунали вибухи – є руйнування критичної інфраструктури

Ірина Балачук, Олена РощінаВівторок, 18 жовтня 2022, 08:21

У місті Дніпро вранці у вівторок 18 жовтня пролунали вибухи.

Джерело: "Суспільне", заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram, телеканал FreeДом у Telegram

Деталі: На Дніпропетровщині триває повітряна тривога.

Згодом Тимошенко повідомив, що окупанти двічі поцілили в об‘єкт енергетичної інфраструктури у Дніпрі. Прильоти спричинили серйозні пошкодження. На місці працюють рятувальники ДСНС.

Більше подробиць Тимошенко обіцяв надати пізніше.

FreeДом уточнює, що росіяни пошкодили енергетичну інфраструктуру у передмісті Дніпра. Канал також опублікував відео з місця ударів – на ньому видно густий чорний дим.

Тимошенко також попередив, що у зв’язку з обстрілами Дніпра у деяких районах міста може бути відсутнє електро- та водопостачання.

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Теми: Дніпровибухенергетика
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