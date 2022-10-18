В Днепре прогремели взрывы – есть разрушения критической инфраструктуры

В городе Днепр утром во вторник 18 октября раздались взрывы.

Источник: "Суспільне", заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram, телеканал FreeДом в Telegram

Детали: В Днепропетровской области продолжается воздушная тревога.

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Позже Тимошенко сообщил, что оккупанты дважды попали в объект энергетической инфраструктуры в Днепре. Прилеты вызвали серьезные повреждения. На месте работают спасатели ГСЧС.

Больше подробностей Тимошенко обещал предоставить позже.

FreeДом уточняет, что россияне повредили энергетическую инфраструктуру в пригороде Днепра. Канал также опубликовал видео с места ударов – на нем видно густой черный дым.

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Тимошенко также предупредил, что в связи с обстрелами Днепра в некоторых районах города может отсутствовать электро- и водоснабжение.