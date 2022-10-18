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У Житомирі ракети влучили в об'єкт енергозабезпечення, двоє поранених

Олена РощінаВівторок, 18 жовтня 2022, 08:50

Російські війська завдали ракетного удару по Житомиру вранці 18 жовтня, влучили в об‘єкт енергозабезпечення.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, міський голова Житомира Сергій Сухомлин

Пряма мова Тимошенка: "Попередньо 2 прильоти в об‘єкт енергозабезпечення. Працює ДСНС".

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Деталі: Ракетний обстріл стався близько 08:45. 

Мер Житомира підтвердив влучання й повідомив, що місто залишилося без електроенергії та води.

Лікарні було переведено на резервне живлення.

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Оновлення: Згодом Сухомлин повідомив про двох поранених внаслідок трьох "прильотів" по Житомиру. 

Станом на 10:40 електропостачання в лікарнях Житомира відновлено, світло поступово з’являється у різних районах міста.

Воду поки що зможуть подавати до перших поверхів, до гідрантів та колодязів.

Електротранспорт працювати у вівторок не буде.

УП, оновлено об 11:11
Теми: Житомирвійна
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