У Житомирі ракети влучили в об'єкт енергозабезпечення, двоє поранених
Російські війська завдали ракетного удару по Житомиру вранці 18 жовтня, влучили в об‘єкт енергозабезпечення.
Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, міський голова Житомира Сергій Сухомлин
Пряма мова Тимошенка: "Попередньо 2 прильоти в об‘єкт енергозабезпечення. Працює ДСНС".
Деталі: Ракетний обстріл стався близько 08:45.
Мер Житомира підтвердив влучання й повідомив, що місто залишилося без електроенергії та води.
Лікарні було переведено на резервне живлення.
Оновлення: Згодом Сухомлин повідомив про двох поранених внаслідок трьох "прильотів" по Житомиру.
Станом на 10:40 електропостачання в лікарнях Житомира відновлено, світло поступово з’являється у різних районах міста.
Воду поки що зможуть подавати до перших поверхів, до гідрантів та колодязів.
Електротранспорт працювати у вівторок не буде.