В Житомире ракеты попали в объект энергообеспечения, пропали свет и вода
Российские войска нанесли ракетный удар по Житомиру утром 18 октября, попали в объект энергообеспечения.
Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, городской глава Житомира Сергей Сухомлин
Прямая речь Тимошенко: "Предварительно 2 прилета в объект энергообеспечения. Работает ГСЧС".
Детали: Ракетный обстрел произошел около 08:45.
Мэр Житомира подтвердил попадание и сообщил, что город остался без электроэнергии и воды.
Больницы были переведены на резервное питание.
Обновление: Позже Сухомлин сообщил о двух раненых в результате трех "прилетов" по Житомиру.
По состоянию на 10.40, электроснабжение в больницах Житомира возобновлено, свет постепенно появляется в разных районах города.
Воду пока смогут подавать в первые этажи, в гидранты и колодцы.
Электротранспорт работать во вторник не будет.