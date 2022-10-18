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В Житомире ракеты попали в объект энергообеспечения, пропали свет и вода

Елена РощинаВторник, 18 октября 2022, 08:50

Российские войска нанесли ракетный удар по Житомиру утром 18 октября, попали в объект энергообеспечения.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, городской глава Житомира Сергей Сухомлин

Прямая речь Тимошенко: "Предварительно 2 прилета в объект энергообеспечения. Работает ГСЧС".

Детали: Ракетный обстрел произошел около 08:45.

Мэр Житомира подтвердил попадание и сообщил, что город остался без электроэнергии и воды.

Больницы были переведены на резервное питание.

Обновление: Позже Сухомлин сообщил о двух раненых в результате трех "прилетов" по Житомиру.

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По состоянию на 10.40, электроснабжение в больницах Житомира возобновлено, свет постепенно появляется в разных районах города.

Воду пока смогут подавать в первые этажи, в гидранты и колодцы.

Электротранспорт работать во вторник не будет.

УП, обновлено в 11:11

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Темы: Житомирвойна
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