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СБУ: керівництво Антонова не дослухалось до держорганів, через що "Мрію" було знищено

Валентина РоманенкоВівторок, 18 жовтня 2022, 13:44
СБУ: керівництво Антонова не дослухалось до держорганів, через що Мрію було знищено
знищена "Мрія". фото Дмитра Ларіна, УП

Служба безпеки України встановлює всі обставини знищення літака АН-225 "Мрія" і, зокрема, те, чому керівництво державного підприємства "Антонов" не вжило всіх необхідних заходів для його збереження.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Зазначається, що співробітники СБУ спільно з представниками Офісу генпрокурора провели низку обшуків у рамках відповідного кримінального провадження (часові рамки не вказуються -ред).

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Розслідування встановило, що службові особи, незважаючи на застереження державних органів, не вжили належних заходів до збереження літака, йдеться в повідомленні спецслужби.

Також, за даними СБУ, окремі працівники підприємства тривалий час перешкоджали Силам оборони в організації протиповітряної та наземної охорони летовища. Все це призвело до знищення АН-225 та ще кількох літаків.

Наразі вивчаються додаткові деталі цієї справи та проводяться необхідні експертизи, після яких буде прийнято подальші процесуальні рішення, зазначає спецслужба.

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При цьому СБУ стверджує, що під час розслідування було виявлено й факти інших злочинів.

Дослівно: "Так колишнього гендиректора ДП викрито на організації незаконного переправлення за кордон українців призовного віку.

За даними слідства, у березні цього року посадовець подав до Держприкордонслужби список співробітників, які виїжджають за кордон для техобслуговування літаків. Але до складу групи на відрядження він включив сторонніх осіб. Серед них – його близький родич.

Таким чином, ухилянти змогли перетнути кордон під виглядом фахівців-авіабудівельників.

За цим фактом ексдиректору вже повідомлено про в незаконному переправленні осіб через державний кордон України".

Нагадаємо: 24 лютого в результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом був спалений один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 "Мрія". Відомо про це стало лише 5 днів по тому.

Читайте також: Повернути "Мрію". Як Україна може відбудувати найбільший у світі літак

Теми: СБУвійнаОфіс генпрокурора
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