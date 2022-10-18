СБУ: керівництво Антонова не дослухалось до держорганів, через що "Мрію" було знищено

Служба безпеки України встановлює всі обставини знищення літака АН-225 "Мрія" і, зокрема, те, чому керівництво державного підприємства "Антонов" не вжило всіх необхідних заходів для його збереження.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Зазначається, що співробітники СБУ спільно з представниками Офісу генпрокурора провели низку обшуків у рамках відповідного кримінального провадження (часові рамки не вказуються -ред).

Розслідування встановило, що службові особи, незважаючи на застереження державних органів, не вжили належних заходів до збереження літака, йдеться в повідомленні спецслужби.

Також, за даними СБУ, окремі працівники підприємства тривалий час перешкоджали Силам оборони в організації протиповітряної та наземної охорони летовища. Все це призвело до знищення АН-225 та ще кількох літаків.

Наразі вивчаються додаткові деталі цієї справи та проводяться необхідні експертизи, після яких буде прийнято подальші процесуальні рішення, зазначає спецслужба.

При цьому СБУ стверджує, що під час розслідування було виявлено й факти інших злочинів.

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Дослівно: "Так колишнього гендиректора ДП викрито на організації незаконного переправлення за кордон українців призовного віку.

За даними слідства, у березні цього року посадовець подав до Держприкордонслужби список співробітників, які виїжджають за кордон для техобслуговування літаків. Але до складу групи на відрядження він включив сторонніх осіб. Серед них – його близький родич.

Таким чином, ухилянти змогли перетнути кордон під виглядом фахівців-авіабудівельників.

За цим фактом ексдиректору вже повідомлено про в незаконному переправленні осіб через державний кордон України".

Нагадаємо: 24 лютого в результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом був спалений один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 "Мрія". Відомо про це стало лише 5 днів по тому.

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