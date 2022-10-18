Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СБУ: руководство Антонова не прислушалось к госорганам, из-за чего "Мрия" была уничтожена

Валентина РоманенкоВторник, 18 октября 2022, 13:44
СБУ: руководство Антонова не прислушалось к госорганам, из-за чего Мрия была уничтожена
уничтоженная "Мрия". фото Дмитрия Ларина, УП

Служба безопасности Украины устанавливает все обстоятельства уничтожения самолета АН-225 "Мрия" и, в частности, то, почему руководство государственного предприятия "Антонов" не предприняло все необходимые меры для его сохранения.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Отмечается, что сотрудники СБУ совместно с представителями Офиса генпрокурора провели ряд обысков в рамках соответствующего уголовного производства (временные рамки не указываются -ред).

Реклама:

Расследование установило, что должностные лица, несмотря на предостережения государственных органов, не приняли надлежащих мер к сохранению самолета, говорится в сообщении спецслужбы.

Также, по данным СБУ, отдельные работники предприятия длительное время препятствовали Силам обороны в организации противовоздушной и наземной охраны аэродрома. Все это привело к уничтожению АН-225 и еще нескольких самолетов.

Сейчас изучаются дополнительные детали этого дела и проводятся необходимые экспертизы, после которых будут приняты дальнейшие процессуальные решения, отмечает спецслужба.

ВИДЕО ДНЯ

При этом СБУ утверждает, что в ходе расследования были выявлены и факты других преступлений.

Дословно: "Так бывший гендиректор ГП разоблачен на организации незаконной переправки за границу украинцев призывного возраста.

По данным следствия, в марте этого года чиновник подал в Госпогранслужбу список сотрудников, выезжающих за границу для техобслуживания самолетов. Но в состав группы на командировку он включил посторонние лица. Среди них - его близкий родственник.

Таким образом, уклонисты смогли пересечь границу под видом специалистов-авиастроителей.

По данному факту экс-директору уже сообщено о в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины".

Напомним: 24 февраля в результате воздушной атаки российских войск на аэропорт Гостомель под Киевом сгорел один из крупнейших и мощнейших самолетов в мире украинского производства АН-225 "Мрия". Известно об этом стало лишь 5 дней спустя.

Читайте также: Вернуть "Мрию". Как Украина может отстроить самый большой в мире самолет

Темы: СБУвойнаОфис генпрокурора
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Туск собирается с визитом в Киев

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Все новости...
СБУ
Зеленский уволил руководителя СБУ в Закарпатской области
Экс-глава СБУ Баканов зарегистрировал ФЛП и может сдавать жилье в аренду
На Черниговщине задержали руководительницу ЦПАУ: за $2,5 тысячи штамповала справки для уклонистов
Последние новости
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
16:14
Германия заблокировала российские активы на более чем 4 миллиарда евро
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
Все новости...
Реклама: