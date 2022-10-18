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СБУ: руководство Антонова не прислушалось к госорганам, из-за чего "Мрия" была уничтожена

Валентина РоманенкоВторник, 18 октября 2022, 13:44
уничтоженная "Мрия". фото Дмитрия Ларина, УП

Служба безопасности Украины устанавливает все обстоятельства уничтожения самолета АН-225 "Мрия" и, в частности, то, почему руководство государственного предприятия "Антонов" не предприняло все необходимые меры для его сохранения.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Отмечается, что сотрудники СБУ совместно с представителями Офиса генпрокурора провели ряд обысков в рамках соответствующего уголовного производства (временные рамки не указываются -ред).

Расследование установило, что должностные лица, несмотря на предостережения государственных органов, не приняли надлежащих мер к сохранению самолета, говорится в сообщении спецслужбы.

Также, по данным СБУ, отдельные работники предприятия длительное время препятствовали Силам обороны в организации противовоздушной и наземной охраны аэродрома. Все это привело к уничтожению АН-225 и еще нескольких самолетов.

Сейчас изучаются дополнительные детали этого дела и проводятся необходимые экспертизы, после которых будут приняты дальнейшие процессуальные решения, отмечает спецслужба.

При этом СБУ утверждает, что в ходе расследования были выявлены и факты других преступлений.

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Дословно: "Так бывший гендиректор ГП разоблачен на организации незаконной переправки за границу украинцев призывного возраста.

По данным следствия, в марте этого года чиновник подал в Госпогранслужбу список сотрудников, выезжающих за границу для техобслуживания самолетов. Но в состав группы на командировку он включил посторонние лица. Среди них - его близкий родственник.

Таким образом, уклонисты смогли пересечь границу под видом специалистов-авиастроителей.

По данному факту экс-директору уже сообщено о в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины".

Напомним: 24 февраля в результате воздушной атаки российских войск на аэропорт Гостомель под Киевом сгорел один из крупнейших и мощнейших самолетов в мире украинского производства АН-225 "Мрия". Известно об этом стало лишь 5 дней спустя.

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Темы: СБУвойнаОфис генпрокурора
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