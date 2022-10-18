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Окупанти вже вбили близько 45 рятувальників – ДСНС

Ірина БалачукВівторок, 18 жовтня 2022, 15:40
Окупанти вже вбили близько 45 рятувальників – ДСНС
Фото ілюстративне з Facebook ДСНС

Близько 45 рятувальників загинули та ще понад 100 постраждали від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Джерело: пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий на брифінгу в Медіа центрі Україна – Укрінформ 18 жовтня

Пряма мова Хорунжого: "Приблизно 45 рятувальників у нас загинуло від початку повномасштабного російського вторгнення і більше 100 рятувальників постраждало".

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Деталі: Хорунжий запевнив, що рятувальники готові до будь-яких викликів, їх "не лякають випади РФ, застосування дронів, ракет і так далі".

Пресофіцер ДСНС зазначив, що ні від одного рятувальника "не чув скарг – кожен, стиснувши зуби і кулаки, дає відсіч на своєму рівні російському агресору".

За словами Хорунжого, щодоби на чергування заступає близько 7 тисяч рятувальників, які готові до виконання різних завдань. Але ця кількість – 7 тисяч – може змінюватися залежано від навантажень і викликів, які стоять сьогодні.

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Теми: ДСНСРосіявійнажертви
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