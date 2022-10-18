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Оккупанты уже убили около 45 спасателей – ГСЧС

Ирина БалачукВторник, 18 октября 2022, 15:40
Оккупанты уже убили около 45 спасателей – ГСЧС
Фото иллюстративное из Facebook ГСЧС

Около 45 спасателей погибли и еще более 100 пострадали с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Источник: пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий на брифинге в Медиа центре Украина – Укринформ 18 октября

Прямая речь Хорунжего: "Примерно 45 спасателей у нас погибло от начала полномасштабного российского вторжения и более 100 спасателей пострадало".

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Детали: Хорунжий заверил, что спасатели готовы к любым вызовам, их "не пугают выпады РФ, применение дронов, ракет и так далее".

Пресс-офицер ГСЧС отметил, что ни от одного спасателя "не слышал жалоб – каждый, сжав зубы и кулаки, дает отпор на своем уровне российскому агрессору".

По словам Хорунжего, каждые сутки на дежурство заступает около 7 тысяч спасателей, которые готовы к выполнению различных задач. Но это количество – 7 тысяч – может меняться в зависимости от нагрузок и вызовов, которые стоят сегодня.

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Темы: ГСЧСРосcиявойнажертвы
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