Буданов прогнозирует "значимые победы" до конца года
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что до конца года украинские защитники продвинутся значительно вперед, по его словам, Украину ждут "значимые победы".
Источник: Буданов в интервью "Обозревателю"
Прямая речь: "До конца года мы еще продвинемся вперед значительно, это будут значимые победы, вы скоро это увидите... Я надеюсь, что это может быть Херсон.
В конце весны это все должно закончиться. К лету все должно завершиться.
Для начала - выйдем на границы 1991 года.
После завершения войны начнется очень серьезный политический процесс, связанный с изменениями в нынешней РФ: от России отсоединятся определенные регионы... Москва будет выплачивать репарации нам, это все их ждет, это приведет к смещению определенного экономического центра РФ на нашу территорию... То есть там много очень шагов".
Детали: По мнению Буданова, кавказцы от РФ отсоединятся первыми, однако это будут не только кавказцы.
Глава ГУР считает, что в России много территориальных проблем: "Российская Федерация" - это же одно название от федеративности".
Прямая речь: "Это слишком большая территория, которая достаточно длительный срок существует, непонятно как, в этих границах. Она держалась исключительно на вере в мощь режима. Как только режим обвалится, все это посыплется".