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Буданов прогнозирует "значимые победы" до конца года

Алена МазуренкоВторник, 18 октября 2022, 17:02
Буданов прогнозирует значимые победы до конца года
КИРИЛЛО БУДАНОВ. ФОТО: ДМИТРИЙ ЛАРИН, УП

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что до конца года украинские защитники продвинутся значительно вперед, по его словам, Украину ждут "значимые победы".

Источник: Буданов в интервью "Обозревателю"

Прямая речь: "До конца года мы еще продвинемся вперед значительно, это будут значимые победы, вы скоро это увидите... Я надеюсь, что это может быть Херсон.

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В конце весны это все должно закончиться. К лету все должно завершиться.

Для начала - выйдем на границы 1991 года.

После завершения войны начнется очень серьезный политический процесс, связанный с изменениями в нынешней РФ: от России отсоединятся определенные регионы... Москва будет выплачивать репарации нам, это все их ждет, это приведет к смещению определенного экономического центра РФ на нашу территорию... То есть там много очень шагов".

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Детали: По мнению Буданова, кавказцы от РФ отсоединятся первыми, однако это будут не только кавказцы.

Глава ГУР считает, что в России много территориальных проблем: "Российская Федерация" - это же одно название от федеративности".

Прямая речь: "Это слишком большая территория, которая достаточно длительный срок существует, непонятно как, в этих границах. Она держалась исключительно на вере в мощь режима. Как только режим обвалится, все это посыплется".

Темы: разведкавойнаоккупацияРосcия
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