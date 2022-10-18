Голова ГУР: Ми воюємо не з російським режимом, а з російським народом

За оцінками Головного управління розвідки Міноборони, переважна більшість росіян підтримують війну в Україні.

Джерело: голова ГУР МОУ Кирило Буданов в інтерв'ю проєкту "Орестократія"

Пряма мова: "На жаль, 82% (росіян -ред) абсолютно підтримують бойові дії в Україні. На жаль, треба дивитися правді в очі: ми воюємо не з російським режимом, як багато хто вважає, а, на жаль, з російським народом. 82% - це переважна більшість".

Деталі: За словами Буданова, ГУР МОУ переріодично робить зріз соціальних настроїв в РФ.