Глава ГУР: Мы воюем не с российским режимом, а с российским народом
Вторник, 18 октября 2022, 17:15
По оценкам Главного управления разведки Минобороны, подавляющее большинство россиян поддерживают войну в Украине.
Источник: глава ГУР МОУ Кирилл Буданов в интервью проекту "Орестократия"
Прямая речь: "К сожалению, 82% (россиян -ред.) абсолютно поддерживают боевые действия в Украине. К сожалению, надо смотреть правде в глаза: мы воюем не с российским режимом, как многие считают, а, к сожалению, с российским народом. 82% - это подавляющее большинство".
Детали: По словам Буданова, ГУР МОУ периодически делает срез социальных настроений в РФ.
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