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Глава ГУР: Мы воюем не с российским режимом, а с российским народом

Валентина РоманенкоВторник, 18 октября 2022, 17:15
КИРИЛЛ БУДАНОВ. ФОТО С САЙТА ГУР МОУ

По оценкам Главного управления разведки Минобороны, подавляющее большинство россиян поддерживают войну в Украине.

Источник: глава ГУР МОУ Кирилл Буданов в интервью проекту "Орестократия"

Прямая речь: "К сожалению, 82% (россиян -ред.) абсолютно поддерживают боевые действия в Украине. К сожалению, надо смотреть правде в глаза: мы воюем не с российским режимом, как многие считают, а, к сожалению, с российским народом. 82% - это подавляющее большинство".

Детали: По словам Буданова, ГУР МОУ периодически делает срез социальных настроений в РФ.

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Темы: войнаразведкаРосcия
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