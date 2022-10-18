Глава ГУР: Мы воюем не с российским режимом, а с российским народом

По оценкам Главного управления разведки Минобороны, подавляющее большинство россиян поддерживают войну в Украине.

Источник: глава ГУР МОУ Кирилл Буданов в интервью проекту "Орестократия"

Прямая речь: "К сожалению, 82% (россиян -ред.) абсолютно поддерживают боевые действия в Украине. К сожалению, надо смотреть правде в глаза: мы воюем не с российским режимом, как многие считают, а, к сожалению, с российским народом. 82% - это подавляющее большинство".

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Детали: По словам Буданова, ГУР МОУ периодически делает срез социальных настроений в РФ.