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ЗСУ "мінуснули" три склади з боєприпасами росіян – ОК "Південь"

"Українська правда"Вівторок, 18 жовтня 2022, 17:25
Ілюстративне фото з Генштабу

Збройні сили завдали нових ударів по позиціях ворога на півдні України та знищили три склади з боєприпасами росіян. 

Джерело: пресслужба ОК "Південь"

Дослівно: "Всього виконали близько сотні вогневих завдань (протягом ночі - ред.) та зменшили вороже військо на 20 рашистів, а також відмінусували реактивну систему залпового вогню "Град", броньовану машину, буксировану гаубицю 122 калібру та знищили  три склади з боєприпасами". 

Деталі: Втрати ворога дорозвідуються.  

Нагадаємо: 16 жовтня в ОК "Південь" повідомили, що росіяни запустили до сімох диверсантів у напрямку деокупованої  Трифонівки Херсонської області, але ЗСУ змусили їх відступити.

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Теми: війнаХерсонська область
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