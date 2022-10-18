ЗСУ "мінуснули" три склади з боєприпасами росіян – ОК "Південь"
Вівторок, 18 жовтня 2022, 17:25
Збройні сили завдали нових ударів по позиціях ворога на півдні України та знищили три склади з боєприпасами росіян.
Джерело: пресслужба ОК "Південь"
Дослівно: "Всього виконали близько сотні вогневих завдань (протягом ночі - ред.) та зменшили вороже військо на 20 рашистів, а також відмінусували реактивну систему залпового вогню "Град", броньовану машину, буксировану гаубицю 122 калібру та знищили три склади з боєприпасами".
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Деталі: Втрати ворога дорозвідуються.
Нагадаємо: 16 жовтня в ОК "Південь" повідомили, що росіяни запустили до сімох диверсантів у напрямку деокупованої Трифонівки Херсонської області, але ЗСУ змусили їх відступити.