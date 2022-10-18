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ВСУ "отминусовали" три склада с боеприпасами россиян – ОК "Юг"

"Украинская правда"Вторник, 18 октября 2022, 17:25
ВСУ отминусовали три склада с боеприпасами россиян – ОК Юг
Иллюстративное фото из Генштаба

Вооруженные силы нанесли новые удары по позициям врага на юге Украины и уничтожили три склада с боеприпасами россиян. 

Источник: пресс-служба ОК "Юг"

Дословно: "Всего выполнили около сотни огневых задач (в течение ночи - ред.) и уменьшили вражеское войско на 20 рашистов, а также отминусовали реактивную систему залпового огня "Град", бронированную машину, буксируемую гаубицу 122 калибра и уничтожили три склада с боеприпасами". 

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Детали: Потери врага доразведываются.  

Напомним: 16 октября в ОК "Юг" сообщили, что россияне запустили до семи диверсантов в направлении деоккупированной Трифоновки Херсонской области, но ВСУ заставили их отступить.

Темы: войнаХерсонская область
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