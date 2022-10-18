Росія зранку знищила ракетами склади з гуманітаркою в Харкові

Зранку 18 жовтня Росія випустила шість ракет С-300 по Харкову, внаслідок чого було знищено склади з гуманітарною допомогою.

Джерело: Суспільне з посиланням на начальника ГУ Нацполіції в Харківській області Сергія Тимошка, пресслужба ДСНС

Пряма мова: "Будь-яких військових об’єктів на цій території не було. На вказаній території розташовані склади гуманітарної допомоги. Це все, що потрібно знати про росіян, які не пожаліли шість ракет С-300 по гуманітарній допомозі, яку потребують мирні мешканці"

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Деталі: За його словами, знайдено шість місць влучення, ще дві ракети було збито. Після обстрілу на складах виникла пожежа, вони зруйновані. Рятувальники повідомляють, що пожежу загасили о 10:55.

Що цьому передувало: Близько 08:00 у вівторок мер Харкова Ігор Терехов повідомив про новий обстріл одного з промислових підприємств міста. Ракети випустили з боку Бєлгорожа. Про постраждалих не повідомлялось.

За даними обласної прокуратури, в Слобідському районі уламки збитої ракети впали на асфальт біля входу в багатоповерхівку, в Основ’янському районі під ударт потрапили складські приміщення з продуктами харчування та приватні автівки.