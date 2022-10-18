Россия утром уничтожила ракетами склады с гумпомощью в Харькове

Утром 18 октября Россия выпустила шесть ракет С-300 по Харькову, в результате чего были уничтожены склады с гуманитарной помощью.

Источник: Суспильне со ссылкой на начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергея Тимошко, пресслужба ГСЧС

Прямая речь: "Любых военных объектов на этой территории не было. На указанной территории расположены склады гуманитарной помощи. Это все, что нужно знать о россиянах, которые не пожалели шесть ракет С-300 по гуманитарной помощи, в которой нуждаются мирные жители"

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Детали: По его словам, найдено шесть мест попадания, еще две ракеты были сбиты. После обстрела на складах возник пожар, они разрушены. Спасатели сообщают, что пожар потушили в 10:55.

Что этому предшествовало: Около 08:00 во вторник мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о новом обстреле одного из промышленных предприятий города. Ракеты выпустили со стороны Белгорожа. О пострадавших не сообщалось.

По данным областной прокуратуры, в Слободском районе обломки сбитой ракеты упали на асфальт у входа в многоэтажку, в Основянском районе под удар попали складские помещения с продуктами питания и частные автомобили.