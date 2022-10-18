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Генсек НАТО анонсував надання Україні "найближчми днями" систем ППО проти дронів

"Європейська правда"Вівторок, 18 жовтня 2022, 19:31
Генсек НАТО анонсував надання Україні найближчми днями систем ППО проти дронів
ЄНС СТОЛТЕНБЕРГ, GETTY IMAGES

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг анонсував передання Україні "в найближчі дні" засобів для протидії іранським дронам-камікадзе, які Росія активно використовує для атак на українські міста.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Столтенберг заявив під час дискусії на Берлінському зовнішньополітичному форумі у вівторок.

"Найважливіше, що ми можемо зробити, – це виконати те, що пообіцяли члени Альянсу, активізувати і надати ще більше систем протиповітряної оборони. Найближчими днями НАТО передасть системи протидії безпілотникам для протидії конкретній загрозі безпілотників, зокрема і з боку Ірану", – сказав генсек НАТО.

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Коментуючи роль Тегерана в допомозі російським силам, Столтенберг наголосив, що "жодна держава не повинна підтримувати незаконну війну Росії проти України".

Також генсек Альянсу підкреслив, що вже передані Києву системи протиповітряної оборони "змінили ситуацію на полі бою".

"Саме тому Росія не змогла здобути контролю над повітряним простором України. Це було значним недоліком російських сил протягом усієї операції: вони очікували, що зможуть взяти під контроль повітряний простір, та цього не сталося", – зауважив він.

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Нагадаємо, за підсумками міністерської зустрічі НАТО минулого тижня Столтенберг оголосив, що Україна отримає від НАТО засоби для боротьби з безпілотниками для захисту від атак Росії на цивільну інфраструктуру.

Крім того, Іспанія планує надати Україні чотири пускові установки системи протиповітряної оборони Hawk.

Теми: НАТОбезпілотникизброяУкраїна
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