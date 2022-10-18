Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генсек НАТО анонсировал предоставление Украине "в ближайшие дни" систем ПВО против дронов

"Европейская правда"Вторник, 18 октября 2022, 19:31
Генсек НАТО анонсировал предоставление Украине в ближайшие дни систем ПВО против дронов
ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, GETTY IMAGES

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг анонсировал передачу Украине "в ближайшие дни" средств для противодействия иранским дронам-камикадзе, которые Россия активно использует для атак на украинские города.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Столтенберг заявил во время дискуссии на Берлинском внешнеполитическом форуме во вторник.

"Самое важное, что мы можем сделать, - это выполнить то, что пообещали члены Альянса, активизировать и предоставить еще больше систем противовоздушной обороны. В ближайшие дни НАТО передаст системы противодействия беспилотникам для противодействия конкретной угрозе беспилотников, в том числе и со стороны Ирана", - сказал генсек НАТО.

Реклама:

Комментируя роль Тегерана в помощи российским силам, Столтенберг подчеркнул, что "ни одно государство не должно поддерживать незаконную войну России против Украины".

Также генсек Альянса подчеркнул, что уже переданные Киеву системы противовоздушной обороны "изменили ситуацию на поле боя".

"Именно поэтому Россия не смогла получить контроль над воздушным пространством Украины. Это было значительным недостатком российских сил на протяжении всей операции: они ожидали, что смогут взять под контроль воздушное пространство, но этого не произошло", - отметил он.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, по итогам министерской встречи НАТО на прошлой неделе Столтенберг объявил, что Украина получит от НАТО средства для борьбы с беспилотниками для защиты от атак России на гражданскую инфраструктуру.

Кроме того, Испания планирует предоставить Украине четыре пусковые установки системы противовоздушной обороны Hawk.

Темы: НАТОбеспилотникиоружиеУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Туск собирается с визитом в Киев

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Все новости...
Коллаборантке из Черкасс дали 10 лет тюрьмы
Встреча Зеленского и Путина в Турции невозможна до прекращения аннексии - советник Эрдогана
ЧВК "Вагнера" наполовину состоит из заключенных – сводка Генштаба
Генсек НАТО: нельзя сравнивать заявку Украины со вступлением Швеции и Финляндии в Альянс
Последние новости
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
16:14
Германия заблокировала российские активы на более чем 4 миллиарда евро
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
Все новости...
Реклама: