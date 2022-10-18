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Генсек НАТО анонсировал предоставление Украине "в ближайшие дни" систем ПВО против дронов

"Европейская правда"Вторник, 18 октября 2022, 19:31
ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, GETTY IMAGES

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг анонсировал передачу Украине "в ближайшие дни" средств для противодействия иранским дронам-камикадзе, которые Россия активно использует для атак на украинские города.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Столтенберг заявил во время дискуссии на Берлинском внешнеполитическом форуме во вторник.

"Самое важное, что мы можем сделать, - это выполнить то, что пообещали члены Альянса, активизировать и предоставить еще больше систем противовоздушной обороны. В ближайшие дни НАТО передаст системы противодействия беспилотникам для противодействия конкретной угрозе беспилотников, в том числе и со стороны Ирана", - сказал генсек НАТО.

Комментируя роль Тегерана в помощи российским силам, Столтенберг подчеркнул, что "ни одно государство не должно поддерживать незаконную войну России против Украины".

Также генсек Альянса подчеркнул, что уже переданные Киеву системы противовоздушной обороны "изменили ситуацию на поле боя".

"Именно поэтому Россия не смогла получить контроль над воздушным пространством Украины. Это было значительным недостатком российских сил на протяжении всей операции: они ожидали, что смогут взять под контроль воздушное пространство, но этого не произошло", - отметил он.

Напомним, по итогам министерской встречи НАТО на прошлой неделе Столтенберг объявил, что Украина получит от НАТО средства для борьбы с беспилотниками для защиты от атак России на гражданскую инфраструктуру.

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Кроме того, Испания планирует предоставить Украине четыре пусковые установки системы противовоздушной обороны Hawk.

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Темы: НАТОбеспилотникиоружиеУкраина
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