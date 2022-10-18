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Гауляйтер Сальдо оголосив про "організоване переміщення" населення на лівий берег Дніпра

"Українська правда"Вівторок, 18 жовтня 2022, 21:24
Скринншот

Гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо оголосив про "організоване переміщення цивільного населення" частини населення з правого берега окупованої Херсонщини на лівий.

Джерело: повідомлення Сальда

Деталі: Сальдо заявив, що "українською стороною накопичуються сили для широкомасштабного наступу" на Херсон. Також, за його словами, "існує безпосередня небезпека затоплення територій у зв'язку з планованим руйнуванням греблі Каховської ГЕС і скидання води з каскаду електростанцій вище за течією Дніпра".

Пряма мова: "У такій ситуації мною було ухвалено важке, але вірне рішення оголосити про організоване переміщення цивільного населення Бериславського, Білозерського, Снігурівського та Олександрівського муніципалітетів на лівий берег Дніпра.

Це рішення викликане створенням масштабних оборонних укріплень, щоб будь-який напад було відбито. Там, де діють військові, цивільним людям не місце. Нехай армія Росії виконає своє завдання.

У цих умовах наше ключове завдання - зберегти людські життя і дозволити військам Російської Федерації ефективно виконувати свої функції із захисту Херсонської області. Ми будемо організовано, поетапно вивозити мирне населення на лівий берег".

Що цьому передувало: Майже одночасно із повідомленням Сальда з’явилася заява командувача російського угруповання Сергія Суровікіна, який, говорячи про ситуацію навколо Херсона, не відкинув можливості ухвалення "непростих рішень".

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Теми: Херсонвійна
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