Гауляйтер Сальдо объявил про "организованное перемещение" населения на левый берег Днепра

Гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо объявил об "организованном перемещении гражданского населения" части населения с правого берега оккупированной Херсонщины на левый.

Источник: сообщение Сальдо

Детали: Сальдо заявил, что "украинской стороной накапливаются силы для широкомасштабного наступления" на Херсон. Также, по его словам, "существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды из каскада электростанций выше по течению Днепра".

Прямая речь: "В такой ситуации мною было принято трудное, но верное решение объявить об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра.

Это решение вызвано созданием масштабных оборонительных укреплений, чтобы любое нападение было отражено. Там, где действуют военные, гражданским людям не место. Пусть армия России выполнит свою задачу.

В этих условиях наша ключевая задача - сохранить человеческие жизни и позволить войскам Российской Федерации эффективно выполнять свои функции по защите Херсонской области. Мы будем организованно, поэтапно вывозить мирное население на левый берег".

Что этому предшествовало: Почти одновременно с сообщением Сальда появилось заявление командующего российской группировкой Сергея Суровикина, который, говоря о ситуации вокруг Херсона, не исключил возможности принятия "непростых решений".