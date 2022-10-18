Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Гауляйтер Сальдо объявил про "организованное перемещение" населения на левый берег Днепра

"Украинская правда"Вторник, 18 октября 2022, 21:24
Гауляйтер Сальдо объявил про организованное перемещение населения на левый берег Днепра
Скриншот

Гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо объявил об "организованном перемещении гражданского населения" части населения с правого берега оккупированной Херсонщины на левый.

Источник: сообщение Сальдо

Детали: Сальдо заявил, что "украинской стороной накапливаются силы для широкомасштабного наступления" на Херсон. Также, по его словам, "существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды из каскада электростанций выше по течению Днепра".

Реклама:

Прямая речь: "В такой ситуации мною было принято трудное, но верное решение объявить об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра.

Это решение вызвано созданием масштабных оборонительных укреплений, чтобы любое нападение было отражено. Там, где действуют военные, гражданским людям не место. Пусть армия России выполнит свою задачу.

В этих условиях наша ключевая задача - сохранить человеческие жизни и позволить войскам Российской Федерации эффективно выполнять свои функции по защите Херсонской области. Мы будем организованно, поэтапно вывозить мирное население на левый берег".

ВИДЕО ДНЯ

Что этому предшествовало: Почти одновременно с сообщением Сальда появилось заявление командующего российской группировкой Сергея Суровикина, который, говоря о ситуации вокруг Херсона, не исключил возможности принятия "непростых решений".

Темы: Херсонвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Туск собирается с визитом в Киев

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Все новости...
Херсон
Военные уничтожили на Херсонщине уникальную разработку россиян стоимостью $200 млн
СБУ выследила жительницу Херсона, которая наводила "Шахеды" оккупантов на медучреждения города
Россияне обстреляли центр Херсона, есть погибшая и тяжело раненый
Последние новости
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
16:14
Германия заблокировала российские активы на более чем 4 миллиарда евро
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
Все новости...
Реклама: