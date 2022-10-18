Звернення Кремля по допомогу до Ірану є визнанням його банкрутства – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що сам факт постачання Росії іранських безпілотників свідчить про військово-політичне банкрутство РФ.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Сам факт звернення Росії по таку допомогу до Ірану є визнанням Кремлем свого військово-політичного банкрутства.

Десятиліттями вони витрачали мільярди доларів на свій ВПК, а в підсумку пішли на поклін у Тегеран, щоб отримати доволі прості дрони та ракети. Стратегічно це їм усе одно нічим не допоможе".

Що цьому передувало: 18 жовтня начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що перша партія іранських дронів для Росії налічувала 1 750 штук, але захисники збивають близько 70% тих безпілотників, які окупанти запускають по Україні.