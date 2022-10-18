Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Звернення Кремля по допомогу до Ірану є визнанням його банкрутства – Зеленський

"Українська правда"Вівторок, 18 жовтня 2022, 22:50
ЗЕЛЕНСЬКИЙ, СКРИНШОТ

Президент Володимир Зеленський заявив, що сам факт постачання Росії іранських безпілотників свідчить про військово-політичне банкрутство РФ.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Сам факт звернення Росії по таку допомогу до Ірану є визнанням Кремлем свого військово-політичного банкрутства.

Десятиліттями вони витрачали мільярди доларів на свій ВПК, а в підсумку пішли на поклін у Тегеран, щоб отримати доволі прості дрони та ракети. Стратегічно це їм усе одно нічим не допоможе". 

Що цьому передувало: 18 жовтня начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що перша партія іранських дронів для Росії налічувала 1 750 штук, але захисники збивають близько 70% тих безпілотників, які окупанти запускають по Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Підписуйтесь на наш канал в Telegram

Теми: ЗеленськийРосіяІран
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Київрада в умовах війни виділила 183 млн на добудову мосту: прокуратура закликає до здорового глузду

Польща підписала угоду з Південною Кореєю про закупівлю майже 300 РСЗВ Chunmoo

Окупанти Маріуполя демонтували пам'ятник жертвам голодомору

Колаборант Сальдо заявив, що вся так звана "влада" їде з Херсона

Філатов розповів, як йому пропонували хабар у 22 млн євро

доповнено, фото Окупанти хочуть вивезти близько 50-60 тисяч жителів з 4 районів Херсонщини

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Німецька ППО IRIS-T дуже добре себе показала
Зеленський виступить на саміті лідерів ЄС - ЗМІ
Зустріч Зеленського й Путіна в Туреччині неможлива до припинення анексії – радник Ердогана
Останні новини
14:57
Індія розгляне пропозицію щодо цінової стелі на нафту з РФ – міністр
14:51
документ Путін ввів воєнний стан на анексованих територіях України
14:34
оновлено від 13:51На Київщині працює ППО, по Вінничині б'ють ракети, на Івано-Франківщині вибухи
14:28
Навчання ЗСУ у Британії: кулемети, АК-74, бронетехніка та NLAW - репортаж
14:27
У Києві чути вибухи
14:26
Держава за місяць аукціонів отримала від приватизації понад мільярд: куди спрямують кошти
14:17
У Києві відновили рух по вулиці Жилянській, де "Шахед" влучив у житловий будинок
14:15
В ЄС підтвердили, що готуються швидко запровадити санкції проти Ірану за постачання дронів Росії
14:13
фотоНа Чернігівщині збили дві російських ракети, у Чернігові чують вибухи
14:13
У топі – "Право" та Львівська політехніка. У МОН оголосили перші результати вступної кампанії-2022
Усі новини...