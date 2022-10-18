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Буданов: У першій партії Росія замовила 1 750 іранських дронів, але ми збиваємо 70% з того, що летить

Ірина БалачукВівторок, 18 жовтня 2022, 16:21
Буданов: У першій партії Росія замовила 1 750 іранських дронів, але ми збиваємо 70% з того, що летить
Кирило Буданов. Фото gur.gov.ua

Перша партія іранських дронів для Росії налічувала 1 750 штук, але захисники збивають близько 70% тих безпілотників, які окупанти запускають по Україні.

Джерело: начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю "Обозревателю"

Пряма мова Буданова: "Перша партія була замовлена в кількості 1750 дронів, далі пішли нові замовлення, але швидкість їх виробництва і доставки в Росію, ви маєте зрозуміти, це ж не одномоментний процес.

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Вони потроху їх вичерпують, іранці роблять нові, але є інша сторона цього питання: близько 70% усіх дронів ми стабільно збиваємо".

Деталі: Також, за словами Буданова, Кремль вичерпує і запаси своїх ракет. Наприклад, що стосується конкретно ракет "Іскандер", то вони, за даними головного розвідника, вже наблизились до відмітки в 13% наявності ракет.

Він зазначив, що концепцією заборонено "опускатися" нижче 30%, але війна вносить свої корективи.

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Теми: РосіяІранбезпілотникирозвідка
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