Буданов: У першій партії Росія замовила 1 750 іранських дронів, але ми збиваємо 70% з того, що летить
Перша партія іранських дронів для Росії налічувала 1 750 штук, але захисники збивають близько 70% тих безпілотників, які окупанти запускають по Україні.
Джерело: начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю "Обозревателю"
Пряма мова Буданова: "Перша партія була замовлена в кількості 1750 дронів, далі пішли нові замовлення, але швидкість їх виробництва і доставки в Росію, ви маєте зрозуміти, це ж не одномоментний процес.
Вони потроху їх вичерпують, іранці роблять нові, але є інша сторона цього питання: близько 70% усіх дронів ми стабільно збиваємо".
Деталі: Також, за словами Буданова, Кремль вичерпує і запаси своїх ракет. Наприклад, що стосується конкретно ракет "Іскандер", то вони, за даними головного розвідника, вже наблизились до відмітки в 13% наявності ракет.
Він зазначив, що концепцією заборонено "опускатися" нижче 30%, але війна вносить свої корективи.
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Передісторія:
- 6 жовтня повідомлялося, що Збройні сили України знищили 60% з 86 одиниць дронів-камікадзе Shahed-136, які Росія уже запустила по Україні.
- Вранці 17 жовтня російські загарбники атакували Київ іранськими дронами-камікадзе: було 4 влучання. Зокрема, окупанти влучили по житловому будинку в Шевченківському районі столиці.
- За попередніми даними, чотири людини загинули, серед них – вагітна.
- Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що зранку 17 жовтня протиповітряна оборона ліквідувала 11 дронів-камікадзе "Shahed-136". Ці дрони виробляються Іраном і використовуються російськими військовими під назвою "Герань-2".
- Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Іран несе пряму відповідальність за вбивства українців, які загинули внаслідок атаки дронами-камікадзе іранського виробництва українських міст.