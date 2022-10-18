Обращение Кремля за помощью к Ирану является признанием его банкротства – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что сам факт поставки России иранских беспилотников свидетельствует о военно-политическом банкротстве РФ.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Сам факт обращения России за такой помощью к Ирану является признанием Кремлем своего военно-политического банкротства.

Десятилетиями они тратили миллиарды долларов на свой ВПК, а в итоге пошли на поклон в Тегеран, чтобы получить довольно простые дроны и ракеты. Стратегически это им все равно ничем не поможет".

Что этому предшествовало: 18 октября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что первая партия иранских дронов для России насчитывала 1 750 штук, но защитники сбивают около 70% тех беспилотников, которые оккупанты запускают по Украине.