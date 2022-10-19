СБУ: Мер Білгород-Дністровського напав на правоохоронців під час обшуків

Віталій Граждан, cкрін з відео у Facebook

Мер Білгород-Дністровського Одеської області Віталій Граждан заявив про побиття його співробітниками СБУ, у відомстві стверджують, що це сам Граждан напав на правоохоронців під час обшуків в його кабінеті.

Джерело: СБУ в коментарі УП

Дослівно: "Серед іншого мер підозрюється у махінаціях, пов’язаних із відшкодуванням збитків, завданих одному з об’єктів району внаслідок ракетного обстрілу. Тож правоохоронці прийшли, аби провести обшук і вилучити документи, які підтверджують протиправні дії.

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Попри наявність ордера мер намагався перешкодити правоохоронцям і провокував бійку. Щоб запобігти зриву слідчо-процесуальних дій, співробітники СБУ застосували передбачений законом захід – вдягнули на нього кайданки"

Деталі: СБУ зазначає, що жодних ознак фізичного насильства, незважаючи на всі провокації мера, вчинено не було. Навпаки, саме за фактом нападу на співробітників СБУ відкрите провадження щодо самого міського голови.

Заходи відбувалися в рамках одразу двох кримінальних проваджень, розпочатих за ч. 1 ст. 296 і ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

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Що цьому передувало: Ввечері 18 жовтня мер Білгород-Дністровського Одеської області та член ОПЗЖ Віталій Граждан заявив, що його побили співробітники СБУ під час проведення обшуків.

Граждан стверджував, що представник прокуратури вручив йому підозру про нанесення Григорію Мельниченку тілесних ушкодження (стаття 350 ч.2) під час бійки на засіданні сесії райради 7 липня.