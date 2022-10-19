Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

СБУ: Мер Білгород-Дністровського напав на правоохоронців під час обшуків

"Українська правда"Середа, 19 жовтня 2022, 00:00
СБУ: Мер Білгород-Дністровського напав на правоохоронців під час обшуків
Віталій Граждан, cкрін з відео у Facebook

Мер Білгород-Дністровського Одеської області Віталій Граждан заявив про побиття його співробітниками СБУ, у відомстві стверджують, що це сам Граждан напав на правоохоронців під час обшуків в його кабінеті. 

Джерело: СБУ в коментарі УП

Дослівно: "Серед іншого мер підозрюється у махінаціях, пов’язаних із відшкодуванням збитків, завданих одному з об’єктів району внаслідок ракетного обстрілу. Тож правоохоронці прийшли, аби провести обшук і вилучити документи, які підтверджують протиправні дії. 

Реклама:

Попри наявність ордера мер намагався перешкодити правоохоронцям і провокував бійку. Щоб запобігти зриву слідчо-процесуальних дій, співробітники СБУ застосували передбачений законом захід – вдягнули на нього кайданки"

Деталі: СБУ зазначає, що жодних ознак фізичного насильства, незважаючи на всі провокації мера, вчинено не було. Навпаки, саме за фактом нападу на співробітників СБУ відкрите провадження щодо самого міського голови.

Заходи відбувалися в рамках одразу двох кримінальних проваджень, розпочатих за ч. 1 ст. 296 і ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.  

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало: Ввечері 18 жовтня мер Білгород-Дністровського Одеської області та член ОПЗЖ Віталій Граждан заявив, що його побили співробітники СБУ під час проведення обшуків.  

Граждан стверджував, що представник прокуратури вручив йому підозру про нанесення Григорію Мельниченку тілесних ушкодження (стаття 350 ч.2) під час бійки на засіданні сесії райради 7 липня.

Теми: Одеська областьСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Одеська область
Хабар за встановлення сонячної батареї на даху колонії вимагали з іноземця на Одещині
Одещина: вночі над морем збили 8 ракет
В Одесі пролунали вибухи, ворог атакував область "Калібрами"
Останні новини
19:48
Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
19:19
В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного  
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
19:01
Безпекові експерти написали лист в Конгрес США: закликають схвалити допомогу Україні
18:53
Укрзалізниця запустить "Різдвяний експрес" у Києві та Львові на свята
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
Усі новини...
Реклама: