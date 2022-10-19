Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СБУ: Мэр Белгород-Днестровского напал на правоохранителей во время обысков

"Украинская правда"Среда, 19 октября 2022, 00:00
СБУ: Мэр Белгород-Днестровского напал на правоохранителей во время обысков
Виталий Граждан, скрин с видео в Facebook

Мэр Белгород-Днестровского Одесской области Виталий Граждан заявил об избиении его сотрудниками СБУ, в ведомстве утверждают, что это сам Граждан напал на правоохранителей во время обысков в его кабинете. 

Источник: СБУ в комментарии УП

Дословно: "Среди прочего мэр подозревается в махинациях, связанных с возмещением убытков, причиненных одному из объектов района в результате ракетного обстрела. Поэтому правоохранители пришли, чтобы провести обыск и изъять документы, подтверждающие противоправные действия. 

Реклама:

Несмотря на наличие ордера мэр пытался помешать правоохранителям и провоцировал драку. Чтобы предотвратить срыв следственно-процессуальных действий, сотрудники СБУ применили предусмотренную законом меру – надели на него наручники"

Детали: СБУ отмечает, что никаких признаков физического насилия, несмотря на все провокации мэра, совершено не было. Наоборот, именно по факту нападения на сотрудников СБУ открыто производство в отношении самого городского головы.

Мероприятия проходили в рамках сразу двух уголовных производств, начатых по ч. 1 ст. 296 и ч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.  

ВИДЕО ДНЯ

Что этому предшествовало: Вечером 18 октября мэр Белгород-Днестровского Одесской области и член ОПЗЖ Виталий Граждан заявил, что его избили сотрудники СБУ во время проведения обысков.  

Граждан утверждал, что представитель прокуратуры вручил ему подозрение о нанесении Григорию Мельниченко телесных повреждения (статья 350 ч.2) во время драки на заседании сессии райсовета 7 июля.

Темы: Одесская областьСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

Все новости...
Одесская область
Заступника одеського воєнкома підозрюють в незаконному збагаченні: родина накупила машин і нерухомості
Воздушные силы ночью уничтожили все четыре ракеты, которыми атаковали Одесскую область
В Одесской области прогремели взрывы: работала ПВО
Последние новости
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
Россияне ударили по селу в Запорожской области, двое погибших - ОВА
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
16:14
Германия заблокировала российские активы на более чем 4 миллиарда евро
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
Все новости...
Реклама: