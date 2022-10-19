СБУ: Мэр Белгород-Днестровского напал на правоохранителей во время обысков

Мэр Белгород-Днестровского Одесской области Виталий Граждан заявил об избиении его сотрудниками СБУ, в ведомстве утверждают, что это сам Граждан напал на правоохранителей во время обысков в его кабинете.

Источник: СБУ в комментарии УП

Дословно: "Среди прочего мэр подозревается в махинациях, связанных с возмещением убытков, причиненных одному из объектов района в результате ракетного обстрела. Поэтому правоохранители пришли, чтобы провести обыск и изъять документы, подтверждающие противоправные действия.

Несмотря на наличие ордера мэр пытался помешать правоохранителям и провоцировал драку. Чтобы предотвратить срыв следственно-процессуальных действий, сотрудники СБУ применили предусмотренную законом меру – надели на него наручники"

Детали: СБУ отмечает, что никаких признаков физического насилия, несмотря на все провокации мэра, совершено не было. Наоборот, именно по факту нападения на сотрудников СБУ открыто производство в отношении самого городского головы.

Мероприятия проходили в рамках сразу двух уголовных производств, начатых по ч. 1 ст. 296 и ч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Что этому предшествовало: Вечером 18 октября мэр Белгород-Днестровского Одесской области и член ОПЗЖ Виталий Граждан заявил, что его избили сотрудники СБУ во время проведения обысков.

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Граждан утверждал, что представитель прокуратуры вручил ему подозрение о нанесении Григорию Мельниченко телесных повреждения (статья 350 ч.2) во время драки на заседании сессии райсовета 7 июля.