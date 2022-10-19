Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ: Мэр Белгород-Днестровского напал на правоохранителей во время обысков

"Украинская правда"Среда, 19 октября 2022, 00:00
Виталий Граждан, скрин с видео в Facebook

Мэр Белгород-Днестровского Одесской области Виталий Граждан заявил об избиении его сотрудниками СБУ, в ведомстве утверждают, что это сам Граждан напал на правоохранителей во время обысков в его кабинете. 

Источник: СБУ в комментарии УП

Дословно: "Среди прочего мэр подозревается в махинациях, связанных с возмещением убытков, причиненных одному из объектов района в результате ракетного обстрела. Поэтому правоохранители пришли, чтобы провести обыск и изъять документы, подтверждающие противоправные действия. 

Несмотря на наличие ордера мэр пытался помешать правоохранителям и провоцировал драку. Чтобы предотвратить срыв следственно-процессуальных действий, сотрудники СБУ применили предусмотренную законом меру – надели на него наручники"

Детали: СБУ отмечает, что никаких признаков физического насилия, несмотря на все провокации мэра, совершено не было. Наоборот, именно по факту нападения на сотрудников СБУ открыто производство в отношении самого городского головы.

Мероприятия проходили в рамках сразу двух уголовных производств, начатых по ч. 1 ст. 296 и ч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.  

Что этому предшествовало: Вечером 18 октября мэр Белгород-Днестровского Одесской области и член ОПЗЖ Виталий Граждан заявил, что его избили сотрудники СБУ во время проведения обысков.  

ВИДЕО ДНЯ

Граждан утверждал, что представитель прокуратуры вручил ему подозрение о нанесении Григорию Мельниченко телесных повреждения (статья 350 ч.2) во время драки на заседании сессии райсовета 7 июля.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Темы: Одесская областьСБУ
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Кличко: Тепло в Киеве начнем включать 20 октября

Греция начала передачу БМП-1 Украине

документ Путин ввел военное положение на аннексированных территориях Украины

Киевсовет выделил 183 млн на достройку моста: прокуратура призывает к здравому смыслу

Польша подписала соглашение с Южной Кореей о закупке почти 300 РСЗО Chunmoo

Оккупанты Мариуполя демонтировали памятник жертвам голодомора

Все новости...
Одесская область
СБУ пришла с обысками к мэру Белгород-Днестровского, он заявил об избиении
Силы ПВО сбили российский беспилотник в Одесской области – ОК "Юг"
В Одесской области россияне попали ракетой в объект инфраструктуры
Последние новости
16:15
Журналистка и диджейка из Украины попали в престижный рейтинг журнала TIME
16:13
Венгрия открыла железнодорожный терминал для перевозки украинского зерна
16:09
Орбан раскритиковал планы ЕС о совместных закупках газа
16:06
Кличко: Тепло в Киеве начнем включать 20 октября
16:02
Можно ли родителям забирать детей из школы во время воздушной тревоги – объясняет омбудсмен
15:57
Для Украины это ничего не меняет: в ОП отреагировали на "военное положение" от Путина
15:51
Киевляне требуют восстановить исторический дом, куда попал дрон-камикадзе
15:48
"Новая почта" открыла отделение в Кракове
15:46
В Украине запретили отпускать рецептурное лекарство без рецепта
15:40
Россияне попали в энергообъект в Винницкой области - ОВА
Все новости...