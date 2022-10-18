СБУ прийшла з обшуками до мера Білгород-Дністровського, він заявив про побиття

Мер Білгород-Дністровського Одеської області та член ОПЗЖ Віталій Граждан заявив, що його побили співробітники СБУ під час проведення обшуків, за даними УП, обшуки пов’язані із розслідуванням зловживань та фактів сепаратизму.

Джерело: Віталій Граждан в Facebook, джерело УП в СБУ

Пряма мова: "До мене зранку приїхали співробітники СБУ, начебто по якійсь там кримінальній справі про порушення ведення війни, проводити обшук. Після того, як вони провели обшук, нічого не знайшли. Вже були підписані протоколи.

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Потім, коли вже закінчилась слідча дія, були підписані протоколи, я прошу зосередити на цьому увагу, ми підписали всі документи. Я намагався вийти з кабінету, разом з тим співробітники спецпідрозділу, яких було троє, вони почали мене бити, скрутили, поклали на землю, коли клали на землю, били мені по обличчю".

Деталі: Граждан заявив, що представник прокуратури вручив йому підозру про нанесення Григорію Мельниченку тілесних ушкодження (стаття 350 ч.2) під час бійки на засіданні сесії райради 7 липня.

Крім того, він стверджує, що про його відставку просив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

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"Я відмовився писати заяву (на звільнення), тому що я нічого не скоював, я захищаю інтереси громади. Після цього почався пресинг, почалися кримінальні переслідування", – додав він.

Граждан додав, що планує звернутися до президента, голови СБУ та Генерального прокурора.

УП звернулася за коментарем до СБУ.

Оновлено о 22:06: Співрозмовник УП в СБУ повідомив, що обшуки пов’язані із розслідуванням зловживань та фактів сепаратизму.

"18.10.2022 під час проведення слідчих дій (обшуку) голова Білгород-Дністровської міської ради Граждан Віталій Вікторович, 09.11.1978 р.н. чинив опір співробітникам СБУ та намагався створити конфліктну ситуацію. Після низки попереджень співробітниками СБУ застосовано до Граждана В.В. спеціальні засоби (наручники), після чого співробітниками було викликано поліцію з метою фіксування чинення опору з боку Граждана В.В., про що було направлено відповідне повідомлення до поліції", - повідомили в СБУ.

Оновлено о 00:09: Пресслужба СБУ повідомила, що мер скоїв напад на правоохоронців під час обшуків.

Що цьому передувало: