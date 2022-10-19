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Окупанти влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі – Вілкул

Середа, 19 жовтня 2022, 04:29
Окупанти влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі – Вілкул
Вілкул, скриншот

Росіяни влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі, внаслідок чого багато населених пунктів району та мікрорайон Інгулець у Кривому Розі залишилися без електроенергії.

Джерело: Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул

Пряма мова: "Внаслідок руйнування об'єкта енергетичної інфраструктури у Криворізькому  районі через влучання під час останньої повітряної тривоги (більш детально інформацію давати недоцільно) без електроенергії багато населених пунктів району та мікрорайон Інгулець у Кривому Розі".

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Деталі: За словами Вілкула, на місці прильотів працюють енергетики.

Також він додав, що "якщо до ранку ліквідувати аварію не вдасться, то на Інгульці буде організовано підвезення води".

"Будемо намагатися задіяти альтернативні схеми електроживлення, але на це потрібен час", – додав Вілкул.

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Теми: Кривий РігВілкулобстрілвійна
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