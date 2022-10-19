Оккупанты попали в объект энергетической инфраструктуры в Криворожском районе - Вилкул

Россияне попали в объект энергетической инфраструктуры в Криворожском районе, в результате чего многие населенные пункты района и микрорайон Ингулец в Кривом Роге остались без электроэнергии.

Источник: Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул

Прямая речь: "В результате разрушения объекта энергетической инфраструктуры в Криворожском районе из-за попадания во время последней воздушной тревоги (более подробно информацию давать нецелесообразно) без электроэнергии многие населенные пункты района и микрорайон Ингулец в Кривом Роге".

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Детали: По словам Вилкула, на месте прилетов работают энергетики.

Также он добавил, что "если до утра ликвидировать аварию не удастся, то на Ингульце будет организован подвоз воды".

"Будем пытаться задействовать альтернативные схемы электропитания, но на это нужно время", - добавил Вилкул.