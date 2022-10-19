Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты попали в объект энергетической инфраструктуры в Криворожском районе - Вилкул

Среда, 19 октября 2022, 04:29
Вилкул, скриншот

Россияне попали в объект энергетической инфраструктуры в Криворожском районе, в результате чего многие населенные пункты района и микрорайон Ингулец в Кривом Роге остались без электроэнергии.

Источник: Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул

Прямая речь: "В результате разрушения объекта энергетической инфраструктуры в Криворожском районе из-за попадания во время последней воздушной тревоги (более подробно информацию давать нецелесообразно) без электроэнергии многие населенные пункты района и микрорайон Ингулец в Кривом Роге".

Детали: По словам Вилкула, на месте прилетов работают энергетики.

Также он добавил, что "если до утра ликвидировать аварию не удастся, то на Ингульце будет организован подвоз воды".

"Будем пытаться задействовать альтернативные схемы электропитания, но на это нужно время", - добавил Вилкул.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Темы: Кривой РогВилкулобстрелвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоВ Белгороде горит электроподстанция из-за "перенапряжения" – СМИ

Зеленский не исключает выведения из строя энергосистемы: Готовимся к разным сценариям

Послы ЕС утвердили санкции против Ирана за удары "Шахедами" по Украине – СМИ

В МИД ответили Китаю: делать вид, что вы не знаете об атаках дронов на Киев, некорректно

Украинцы во главе с Зеленским получили премию Сахарова

Данилов о военном положении Путина: Подготовка к массовой депортации, еще одно преступление

Все новости...
Кривой Рог
Из-за обстрелов часть Днепропетровской области – без света и воды
"АрселорМиттал Кривой Рог" возобновляет горно-обогатительные операции
В Кривом Роге прогремели взрывы – Вилкул
Последние новости
21:19
фотоВ Мариуполе с флагштоков на центральной площади исчезли флаги России – Андрющенко
21:06
Арамагеддона не будет - глава ДТЭК о влиянии обстрелов на энергосистему
21:04
На Киевщине подтвердили случай сибирской язвы у козы
21:00
Bild: президент Германии отменил поездку в Украину из соображений безопасности
20:50
У Байдена отреагировали на объявленное Путиным военное положение в аннексированных районах Украины
20:44
Орбан прямо заявил, что будет убеждать лидеров ЕС пересмотреть санкции против РФ
20:34
В Раде хотят признать Беларусь оккупированной страной
20:32
Киев заявил, что денег на мост не давал, и обвинил прокуратуру в манипуляции
20:24
Долго хотели ребенка: воспоминания о супругах, которые погибли в Киеве от удара дрона
20:24
Европарламент предлагает увеличить помощь Украине в бюджете ЕС на 2023 год
Все новости...