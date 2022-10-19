США і союзники порушать питання "іранських дронів" на Радбезі ООН – ЗМІ

Сполучені Штати, Великобританія і Франція на закритому засіданні Ради Безпеки ООН в середу мають намір порушити питання про постачання Іраном безпілотників для Росії.

Джерело: Reuters із посиланням на лист у розпорядженні агенства

Деталі: Окремо Україна запросила експертів ООН провести інспекцію збитих безпілотників іранського походження, які, за її словами, використовуються Росією для атак на українські цілі в порушення Резолюції Ради Безпеки ООН 2231.

Говорячи на умовах анонімності, дипломати заявили, що ці три країни – які також вважають, що такі передачі порушують резолюцію – сказали своїм колегам по Раді, що вони попросять офіційного представника ООН проінформувати членів Ради з цього питання в середу.

Нагадаємо: Уранці 17 жовтня в Києві пролунали вибухи - росіяни атакували дронами-камікадзе.