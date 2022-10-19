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США и союзники поднимут вопрос "иранских дронов" на Совбезе ООН – СМИ

Ольга ГлущенкоСреда, 19 октября 2022, 06:22
ФОТО: УП

Соединенные Штаты, Великобритания и Франция на закрытом заседании Совета Безопасности ООН в среду намерены поднять вопрос о поставках Ираном беспилотников для России.

Источник: Reuters со ссылкой на письмо в распоряжении агенства

Детали: Отдельно Украина пригласила экспертов ООН провести инспекцию сбитых беспилотников иранского происхождения, которые, по ее словам, используются Россией для атак на украинские цели в нарушение Резолюции Совета Безопасности ООН 2231.

Говоря на условиях анонимности, дипломаты заявили, что эти три страны - которые также считают, что такие передачи нарушают резолюцию - сказали своим коллегам по Совету, что они попросят официального представителя ООН проинформировать членов Совета по этому вопросу в среду.

Напомним: Утром 17 октября в Киеве прогремели взрывы - россияне атаковали дронами-камикадзе.

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Темы: ИранООНоружиевойна
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