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Через обстріли частина Дніпропетровської області – без світла й води

Олена РощінаСереда, 19 жовтня 2022, 08:33
Обстріли Дніпропетровської області, фото з Телеграм Валентина Резніченка

Російська армія в ніч на 19 жовтня обстрілювала Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровської області, у Кривому Розі пошкоджено будинок, у деяких громадах зникло електропостачання й почалися перебої з водою.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, голова ВЦА Кривого Рогу Олександр Вілкул

Пряма мова Резніченка: "Росіяни усю ніч били по області з різної зброї. Накрили вогнем два райони: Криворізький та Нікопольський. 

У Криворізькому районі поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі. Серйозні руйнування. Без електрики залишилися міста та села у Апостолівській, Зеленодольській, Широківській та Софіївській громадах і один із районів Кривого Рогу. 

Знеструмлені насосні станції місцевих водоканалів. У цих же громадах перебої з водою. 

Тривають відновлювальні роботи". 

Деталі: У Кривому Розі було знеструмлено мікрорайон Інгулець. Там електрику відновили о 5 ранку. О 06:30 знову було аварійне відключення, але до 8-ї і світло, і воду дали, повідомив Вілкул. 

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Крім того, у Кривому Розі внаслідок ворожої атаки пошкоджено двоповерховий будинок. Попередньо, люди не постраждали. На місці працюють рятувальники та правоохоронці. 

Нікопольський район російські окупаційні війська усю ніч обстрілювали з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії. 

Загарбники скерували на Марганецьку та Червоногригорівську громади до 60 снарядів. 

Людей не зачепило. Пошкоджені житлові будинки. 

У інших районах області всю ніч лунали сирени, та минулося без атак.

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Теми: Дніпропетровська областьКривий Рігвійна
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