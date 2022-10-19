Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Через обстріли частина Дніпропетровської області – без світла й води

Олена РощінаСереда, 19 жовтня 2022, 08:33
Через обстріли частина Дніпропетровської області – без світла й води
Обстріли Дніпропетровської області, фото з Телеграм Валентина Резніченка

Російська армія в ніч на 19 жовтня обстрілювала Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровської області, у Кривому Розі пошкоджено будинок, у деяких громадах зникло електропостачання й почалися перебої з водою.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, голова ВЦА Кривого Рогу Олександр Вілкул

Пряма мова Резніченка: "Росіяни усю ніч били по області з різної зброї. Накрили вогнем два райони: Криворізький та Нікопольський. 

Реклама:

У Криворізькому районі поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі. Серйозні руйнування. Без електрики залишилися міста та села у Апостолівській, Зеленодольській, Широківській та Софіївській громадах і один із районів Кривого Рогу. 

Знеструмлені насосні станції місцевих водоканалів. У цих же громадах перебої з водою. 

Тривають відновлювальні роботи". 

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: У Кривому Розі було знеструмлено мікрорайон Інгулець. Там електрику відновили о 5 ранку. О 06:30 знову було аварійне відключення, але до 8-ї і світло, і воду дали, повідомив Вілкул. 

Крім того, у Кривому Розі внаслідок ворожої атаки пошкоджено двоповерховий будинок. Попередньо, люди не постраждали. На місці працюють рятувальники та правоохоронці. 

Нікопольський район російські окупаційні війська усю ніч обстрілювали з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії. 

Загарбники скерували на Марганецьку та Червоногригорівську громади до 60 снарядів. 

Людей не зачепило. Пошкоджені житлові будинки. 

У інших районах області всю ніч лунали сирени, та минулося без атак.

Теми: Дніпропетровська областьКривий Рігвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Дніпропетровська область
4 людей постраждали на Дніпропетровщині від російського дрона
Внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщині горіло агропідприємство
Захисники збили вночі над Дніпропетровщиною ракету і безпілотник
Останні новини
19:48
Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
19:19
В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного  
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
19:01
Безпекові експерти написали лист в Конгрес США: закликають схвалити допомогу Україні
18:53
Укрзалізниця запустить "Різдвяний експрес" у Києві та Львові на свята
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
Усі новини...
Реклама: