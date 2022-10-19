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Из-за обстрелов часть Днепропетровской области – без света и воды

Елена РощинаСреда, 19 октября 2022, 08:33
Из-за обстрелов часть Днепропетровской области – без света и воды
Обстрелы Днепропетровской области, фото с Телеграмм Валентина Резниченко

Российская армия в ночь на 19 октября обстреливала Криворожский и Никопольский районы Днепропетровской области, в Кривом Роге поврежден дом, в некоторых общинах пропало электроснабжение и начались перебои с водой.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, глава ВГА Кривого Рога Александр Вилкул

Прямая речь Резниченко: "Россияне всю ночь били по области из разного оружия. Накрыли огнем два района: Криворожский и Никопольский.

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В Криворожском районе ракеты попали по энергетической инфраструктуре. Серьезные разрушения. Без электричества остались города и села в Апостоловской, Зеленодольской, Широковской и Софиевской общинах и один из районов Кривого Рога.

Обесточены насосные станции местных водоканалов. В этих же общинах перебои с водой.

Продолжаются восстановительные работы".

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Детали: В Кривом Роге был обесточен микрорайон Ингулец. Там электричество было восстановлено в 5 утра. В 06:.30 снова было аварийное отключение, но к 8-ми и свет, и воду дали, сообщил Вилкул.

Кроме того, в Кривом Роге в результате вражеской атаки поврежден двухэтажный дом. Предварительно люди не пострадали. На месте работают спасатели и правоохранители.

Никопольский район российские оккупационные войска всю ночь обстреливали из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии.

Захватчики направили на Марганецкую и Красногригорьевскую общины до 60 снарядов.

Людей не задело. Повреждены жилые дома.

В других районах области всю ночь звучали сирены, но обошлось без атак.

Темы: Днепропетровская областьКривой Рогвойна
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