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Відбито атаку росіян на Білогорівку – Гайдай

Олена РощінаСереда, 19 жовтня 2022, 09:10

У Луганській області Збройні сили України 18 жовтня відбили декілька атак ворога, зокрема, у напрямку Білогорівки, звільненої у вересні.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

Пряма мова: "Росіяни продовжують обстрілювати визволені населені пункти, перетворюючи їх на попіл. Так, учора вони вчергове відкрили вогонь по Стельмахівці на Куп’янському напрямку, Греківці, Надії, Білогорівці та Новоєгорівці на Лиманському напрямку".

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Деталі: За словами Гайдая, на Бахмутському напрямку противник завдавав вогневого впливу з танків та артилерії вздовж усієї лінії зіткнення.

У свою чергу, авіація Сил оборони України протягом попередньої доби завдала 24 удари. Підтверджено ураження 16 районів зосередження озброєння та військової техніки, опорного пункту, а також 8 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили 5 крилатих ракет та літак Су-25.

Воїни ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 об’єкти ППО та 1 - артилерії, 2 склади боєприпасів, станцію РЕБ, а також інші військові цілі противника.

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Пряма мова: "Також надходить інформація, що в РФ існують значні проблеми з грошовими виплатами військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях на території України, а родичі загиблих не можуть отримати обіцяну компенсацію.

Не таким якісним стає поповнення й ПВК "Вагнера". Колишня військова еліта зараз вже не точково, а більше ніж на половину складається із ув’язнених".

Теми: Луганська областьвійнаЗбройні силиконтрнаступ
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