Отражена атака россиян на Белогоровку – Гайдай

В Луганской области Вооруженные силы Украины 18 октября отразили несколько атак врага, в частности, в направлении Белогоровки, освобожденной в сентябре.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

Прямая речь: "Россияне продолжают обстреливать освобожденные населенные пункты, превращая их в пепел. Так, вчера они в очередной раз открыли огонь по Стельмаховке на Купянском направлении, Грековке, Надие, Белогоровке и Новоегоровке на Лиманском направлении".

Детали: По словам Гайдая, на Бахмутском направлении противник оказывал огневое влияние из танков и артиллерии вдоль всей линии столкновения.

В свою очередь, авиация Сил обороны Украины в течение предыдущих суток нанесла 24 удара. Подтверждено поражение 16 районов сосредоточения вооружения и военной техники, опорного пункта, а также 8 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили 5 крылатых ракет и самолет Су-25.

Воины ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 объекта ПВО и 1 – артиллерии, 2 склада боеприпасов, станцию РЭС, а также другие военные цели противника.

Прямая речь: "Также поступает информация, что в РФ существуют значительные проблемы с денежными выплатами военнослужащим, которые участвуют в боевых действиях на территории Украины, а родственники погибших не могут получить обещанную компенсацию.

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