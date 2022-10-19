Втрати окупантів перевалили за 66 тисяч солдатів
Середа, 19 жовтня 2022, 09:16
Росія у загарбницькій війні з Україною вже втратила 66 280 військових, 2 554 танки та 269 літаків.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.10 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 66 280 (+430) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2 554 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5 235 (+16) од,
- артилерійських систем – 1 637 (+15) од,
- РСЗВ – 372 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 189 (+1) од,
- літаків – 269 (+1) од,
- гелікоптерів – 242 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 286 (+10) од,
- крилатих ракет ‒ 323 (+5) од,
- кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 999 (+14) од,
- спеціальної техніки ‒ 146 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Краматорському напрямках.
ВІДЕО ДНЯ