Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Втрати окупантів перевалили за 66 тисяч солдатів

Ірина БалачукСереда, 19 жовтня 2022, 09:16
Знищена ворожа машина. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія у загарбницькій війні з Україною вже втратила 66 280 військових, 2 554 танки та 269 літаків.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.10 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 66 280 (+430) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2 554 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5 235 (+16) од,
  • артилерійських систем – 1 637 (+15) од,
  • РСЗВ – 372 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 189 (+1) од,
  • літаків – 269 (+1) од,
  • гелікоптерів – 242 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 286 (+10) од,
  • крилатих ракет ‒ 323 (+5) од,
  • кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 999 (+14) од,
  • спеціальної техніки ‒ 146 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Краматорському напрямках.

ВІДЕО ДНЯ

Підписуйтесь на наш канал в Telegram

Теми: Росіявійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

За місяць українські військові збили 233 "Шахеди" – Зеленський

відеоУ Бєлгороді горить електропідстанція через "перенапругу" – ЗМІ

Зеленський не виключає виведення з ладу енергосистеми: Готуємось до різних сценаріїв

У МЗС відповіли Китаю: вдавати, що ви не знаєте про атаки дронів на Київ, некоректно

Українці на чолі із Зеленським отримали премію Сахарова

Данілов про воєнний стан Путіна: Підготовка до масової депортації і ще один злочин

Усі новини...
Росія
У МЗС Китаю заявили, що не знають про атаку дронів на Київ, і пропонують "стриманість"
Британська розвідка розповіла, як проблеми з командною ланкою шкодять армії РФ
Іран продовжує заперечувати передачу РФ дронів, які масово помічають в Україні
Останні новини
01:00
У Києві почалися відключення електроенергії
00:40
На Сумщині повністю відключать водопостачання і вуличне освітлення
23:53
"У чекістів істерика": Зеленський про "воєнний стан" на окупованих територіях
23:19
Марина Вязовська: В університеті повинно бути не тільки викладання, але і наука
23:19
За місяць українські військові збили 233 "Шахеди" – Зеленський
22:42
ЗМІ: Берлусконі заявив, що у війні в Україні винен Зеленський
22:41
Економічні новини 19 жовтня: віялові відключення світла в Україні, санкції ЄС проти Ірану
22:40
Іспанія передає Україні генератори через обстріли енергетичної інфраструктури
22:39
Єврокомісар у Києві оголосив програму підтримки українців у зимовий період
22:27
"Батальон Монако": мажор з Харківщини заявив, що на "Майбаху" їздив за гуманітаркою
Усі новини...