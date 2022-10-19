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Втрати окупантів перевалили за 66 тисяч солдатів

Ірина БалачукСереда, 19 жовтня 2022, 09:16
Втрати окупантів перевалили за 66 тисяч солдатів
Знищена ворожа машина. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія у загарбницькій війні з Україною вже втратила 66 280 військових, 2 554 танки та 269 літаків.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.10 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 66 280 (+430) осіб ліквідовано,
  • танків – 2 554 (+6) од,
  • бойових броньованих машин – 5 235 (+16) од,
  • артилерійських систем – 1 637 (+15) од,
  • РСЗВ – 372 (+0) од,
  • засобів ППО – 189 (+1) од,
  • літаків – 269 (+1) од,
  • гелікоптерів – 242 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 286 (+10) од,
  • крилатих ракет – 323 (+5) од,
  • кораблів/катерів – 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 999 (+14) од,
  • спеціальної техніки – 146 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Краматорському напрямках.

Теми: Росіявійна
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