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Потери оккупантов перевалили за 66 тысяч солдат

Ирина БалачукСреда, 19 октября 2022, 09:16
Уничтоженная вражеская машина. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия в захватнической войне с Украиной уже потеряла 66 280 военных, 2 554 танка и 269 самолетов.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.10 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 66 280 (+430) человек ликвидировано,
  • танков – 2 554 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин – 5 235 (+16) ед,
  • артиллерийских систем – 1 637 (+15) ед,
  • РСЗО – 372 (+0) ед,
  • средств ПВО – 189 (+1) ед,
  • самолетов – 269 (+1) ед,
  • вертолетов – 242 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 286 (+10) ед,
  • крылатых ракет – 323 (+5) ед,
  • кораблей/катеров – 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3 999 (+14) ед,
  • специальной техники – 146 (+2).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Краматорском направлениях.

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Темы: Росcиявойна
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