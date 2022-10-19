Потери оккупантов перевалили за 66 тысяч солдат
Среда, 19 октября 2022, 09:16
Россия в захватнической войне с Украиной уже потеряла 66 280 военных, 2 554 танка и 269 самолетов.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.10 ориентировочно составили:
- личного состава – около 66 280 (+430) человек ликвидировано,
- танков – 2 554 (+6) ед,
- боевых бронированных машин – 5 235 (+16) ед,
- артиллерийских систем – 1 637 (+15) ед,
- РСЗО – 372 (+0) ед,
- средств ПВО – 189 (+1) ед,
- самолетов – 269 (+1) ед,
- вертолетов – 242 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 286 (+10) ед,
- крылатых ракет – 323 (+5) ед,
- кораблей/катеров – 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 999 (+14) ед,
- специальной техники – 146 (+2).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Краматорском направлениях.
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