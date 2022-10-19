Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Потери оккупантов перевалили за 66 тысяч солдат

Ирина БалачукСреда, 19 октября 2022, 09:16
Потери оккупантов перевалили за 66 тысяч солдат
Уничтоженная вражеская машина. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия в захватнической войне с Украиной уже потеряла 66 280 военных, 2 554 танка и 269 самолетов.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.10 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава – около 66 280 (+430) человек ликвидировано,
  • танков – 2 554 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин – 5 235 (+16) ед,
  • артиллерийских систем – 1 637 (+15) ед,
  • РСЗО – 372 (+0) ед,
  • средств ПВО – 189 (+1) ед,
  • самолетов – 269 (+1) ед,
  • вертолетов – 242 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 286 (+10) ед,
  • крылатых ракет – 323 (+5) ед,
  • кораблей/катеров – 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3 999 (+14) ед,
  • специальной техники – 146 (+2).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Краматорском направлениях.

Темы: Росcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

Все новости...
Росcия
ЕС: Политика Маска в отношении Twitter способствовала увеличению роспропаганды
Российские хоккеисты вышли на лед с Z-символами и поддержали войну
В Санкт-Петербурге крупный пожар на хладокомбинате
Последние новости
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
Россияне ударили по селу в Запорожской области, двое погибших - ОВА
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
16:14
Германия заблокировала российские активы на более чем 4 миллиарда евро
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
Все новости...
Реклама: