Херсонщина: ворожа ДРГ намагалась обійти позиції ЗСУ біля Нової Кам’янки – ОВА

Російські диверсанти намагалася обійти українські позиції поблизу Нової Кам’янки в Херсонській області, але відступили, у Бериславському районі Збройні сили України знищили два склади боєприпасів і штурмовий літак Су-25.

Джерело: звіт ОВА щодо ситуації в регіонах України станом на 09:00

Деталі: Миколаївську область загарбники двічі атакували "дронами-камікадзе", 13 із них було збито. Ракетами окупанти обстріляли об’єкт критичної інфраструктури в одному з селищ під Запоріжжям. Впродовж доби росіяни обстрілювали території Чернігівської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської, Донецької та Луганської областей.

Херсонська область: тривають активні бойові дії. Територіальні громади вздовж лінії бойового зіткнення та в тилових районах системно потерпають від ворожих обстрілів, ракетних ударів, атак дронами.

За інформацією ОК "Південь", противник веде активну оборону та намагається утримати зайняті рубежі. Продовжує завдавати вогневого ураження українським військам із застосуванням авіації, важкої артилерії, РСЗВ та мінометів.

Ворожа ДРГ намагалася обійти українські позиції поблизу Нової Кам’янки. У бою зазнала втрат і відійшла.

ЗСУ знищено 2 склади боєприпасів в Бериславському районі.

ВІДЕО ДНЯ

У Бериславському районі підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збито російський штурмовик Су-25.

Миколаївська область: вночі ворог двічі атакував Миколаївщину безпілотниками-камікадзе типу "Shahed-136". 13 із них було збито на території області.

Під постійним вогнем залишається Березнегуватська громада. Вночі було обстріляно околиці трьох населених пунктів. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

Також у вівторок ввечері були обстріли за межами сіл Широківської громади. Влучання зафіксовані по сільськогосподарським угіддям. Постраждалих та руйнувань немає.

Запорізька область: вночі ворог атакував об’єкт критичної інфраструктури в одному з селищ Запорізького району. Окупант застосував ракети С300.

На об’єкті виникла пожежа, що була оперативно ліквідована рятувальниками.

Постраждалих немає. Деталі щодо наслідків уточнюються.

Дніпропетровська область: вночі ворог завдав удару по Криворізькому та Нікопольському районах.

У Криворізькому районі ракети влучили у об’єкт енергетичної інфраструктури. Без електрики лишилися населені пункти у Апостолівській, Зеленодольській, Широківській та Софіївський громадах і один з районів Кривого Рогу. Знеструмлені кілька насосних станцій місцевих водоканалів. Є перебої з водою. Енергетики уже все лагодять.

У Кривому Розі внаслідок ворожої атаки пошкоджено двоповерховий будинок. Попередньо, люди не постраждали.

У Нікопольському районі ворог обстріляв з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії Марганецьку та Червоногригорівську громади.

Люди неушкоджені. Понівечені житлові будинки.

Донецька область: вночі – обстріл с.Парасковіївка поблизу Соледару. Пошкоджено один п’ятиповерховий будинок та три приватні будинки у центрі селища. Постраждалих цивільних немає.

Вночі і зранку – обстріли вздовж лінії фронту: Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка, Бахмут.

За добу по області 4 загиблих, 12 поранених цивільних.

Луганська область: за минулу добу підтверджено ураження 16 районів зосередження озброєння та військової техніки, опорного пункту, а також 8 позицій зенітних ракетних комплексів противника.

Воїни ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 об’єкти ППО та 1 – артилерії, 2 склади боєприпасів, станцію РЕБ, а також інші військові цілі противника.

18 жовтня ЗСУ відбили декілька атак ворога. Зокрема, і у напрямку Білогорівки.

Росіяни продовжують обстрілювати визволені населені пункти, перетворюючи їх на попіл. У вівторок вони вчергове відкрили вогонь по Стельмахівці на Куп’янському напрямку, Греківці, Надії, Білогорівці та Новоєгорівці на Лиманському напрямку.

На Бахмутському напрямку противник завдавав вогневого впливу з танків та артилерії вздовж усієї лінії зіткнення.

Усього російські війська 13 paзів обстріляли позиції захисників Луганщини з артилерії та мінометів.

Харківська область: минулої доби окупанти обстрілювали прилеглі до лінії зіткнення та кордону з рф території Чугуївського, Харківського та Куп'янського районів.

Із мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстрілювалися райони населених пунктів: Вовчанські Хутори, Волохівка, Гатище, Красне, Огірцеве, Стариця, Стрілеча та Хатнє.

Протягом доби з пораненнями госпіталізовано 2 людей.

На звільненій території області триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 709 вибухонебезпечних предметів.

Сумська область: вночі був артобстріл Середино-Будської громади, 12 прильотів. Попередньо, – без наслідків. Детальна інформація уточнюється.

У вівторок росіяни обстрілювали населені пункти області. Били прицільно по мирних людях і цивільних об'єктах із мінометів та артилерії. Двоє загиблих і поранений в результаті обстрілів по селу в Юнаківськїй громаді.

Також за минулу добу – артилерійський обстріл Хотінської громади, мінометний – Новослобідської громади.

Загалом 64 "приходи".

Чернігівська область: за минулу добу – три обстріли із мінометів та скидання боєприпасів із БПЛА, територія Новгород-Сіверського та Корюківського районів. Із них, вночі – один обстріл біля села Хрінівка (Сновська громада Корюківського району), із мінометів. Інформація про втрати чи руйнування наразі уточнюється.