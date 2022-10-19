Херсонщина: вражеская ДРГ пыталась обойти позиции ВСУ у Новой Каменки – ОВА

Российские диверсанты пыталась обойти украинские позиции вблизи Новой Каменки в Херсонской области, но отступили, в Бериславском районе Вооруженные силы Украины уничтожили два склада боеприпасов и штурмовой самолет Су-25.

Источник: отчет ОВА о ситуации в регионах Украины по состоянию на 09:00

Детали: Николаевскую область захватчики дважды атаковали "дронами-камикадзе", 13 из них были сбиты. Ракетами оккупанты обстреляли объект критической инфраструктуры в одном из поселков под Запорожьем. В течение суток россияне обстреливали территории Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областей.

Херсонская область: продолжаются активные боевые действия. Территориальные общины вдоль линии боевого столкновения и в тыловых районах системно подвергаются вражеским обстрелам, ракетным ударам, атакам дронами.

По информации ОК "Юг", противник ведет активную оборону и пытается удержать занятые рубежи. Продолжает наносить огневое поражение украинским войскам с применением авиации, тяжелой артиллерии, РСЗО и минометов.

Вражеская ДРГ пыталась обойти украинские позиции вблизи Новой Каменки. В бою понесла потери и отошла.

ВСУ уничтожено 2 склада боеприпасов в Бериславском районе.

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В Бериславском районе подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" сбит российский штурмовик Су-25.

Николаевская область: ночью враг дважды атаковал Николаевскую область беспилотниками-камикадзе типа "Shahed-136". 13 из них были сбиты на территории области.

Под постоянным огнем остается Березнеговатская община. Ночью были обстреляны окрестности трех населенных пунктов. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Также во вторник вечером были обстрелы за пределами сел Широковской громады. Попадания зафиксированы по сельскохозяйственным угодьям. Пострадавших и разрушений нет.

Запорожская область: ночью враг атаковал объект критической инфраструктуры в одном из поселков Запорожского района. Оккупант применил ракеты С300.

На объекте возник пожар, который был оперативно ликвидирован спасателями.

Пострадавших нет. Детали о последствиях уточняются.

Днепропетровская область: ночью враг нанес удар по Криворожскому и Никопольскому районам.

В Криворожском районе ракеты попали в объект энергетической инфраструктуры. Без электричества остались населенные пункты в Апостоловской, Зеленодольской, Широковской и Софиевской общинах и один из районов Кривого Рога. Обесточены несколько насосных станций местных водоканалов. Есть перебои с водой. Энергетики уже все чинят.

В Кривом Роге в результате вражеской атаки поврежден двухэтажный дом. Предварительно, люди не пострадали.

В Никопольском районе враг обстрелял из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии Марганецкую и Червоногригорьевскую громады.

Люди невредимы. Повреждены жилые дома.

Донецкая область: ночью – обстрел с. Парасковиевка вблизи Соледара. Поврежден один пятиэтажный дом и три частных дома в центре поселка. Пострадавших гражданских нет.

Ночью и утром – обстрелы вдоль линии фронта: Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Бахмут.

За сутки по области 4 погибших, 12 раненых гражданских.

Луганская область: за минувшие сутки подтверждено поражение 16 районов сосредоточения вооружения и военной техники, опорного пункта, а также 8 позиций зенитных ракетных комплексов противника.

Воины ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 объекта ПВО и 1 – артиллерии, 2 склада боеприпасов, станцию РЭБ, а также другие военные цели противника.

18 октября ВСУ отбили несколько атак врага. В частности, и в направлении Белогоровки.

Россияне продолжают обстреливать освобожденные населенные пункты, превращая их в пепел. Во вторник они в очередной раз открыли огонь по Стельмаховке на Купянском направлении, Грековке, Надие, Белогоровке и Новоегоровке на Лиманском направлении.

На Бахмутском направлении противник наносил огневое воздействие из танков и артиллерии вдоль всей линии соприкосновения.

Всего российские войска 13 раз обстреляли позиции защитников Луганщины из артиллерии и минометов.

Харьковская область: за прошедшие сутки оккупанты обстреливали прилегающие к линии соприкосновения и границе с РФ территории Чугуевского, Харьковского и Купянского районов.

Из минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреливались районы населенных пунктов: Волчанские Хутора, Волоховка, Гатище, Красное, Огирцево, Старица, Стрелечья и Хатное.

В течение суток с ранениями госпитализированы 2 человека.

На освобожденной территории области продолжается разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 709 взрывоопасных предметов.

Сумская область: ночью был артобстрел Середино-Будской общины, 12 "прилетов". Предварительно, – без последствий. Детальная информация уточняется.

Во вторник россияне обстреливали населенные пункты области. Били прицельно по мирным людям и гражданским объектам из минометов и артиллерии. Двое погибших и раненый в результате обстрелов по селу в Юнаковской общине. Также за минувшие сутки – артиллерийский обстрел Хотинской общины, минометный – Новослободской общины.

Всего 64 "прихода".

Черниговская область: за минувшие сутки – три обстрела из минометов и сброс боеприпасов с БПЛА, территория Новгород-Северского и Корюковского районов. Из них, ночью – один обстрел около села Хреновка (Сновская община Корюковского района), из минометов. Информация о потерях или разрушениях уточняется.