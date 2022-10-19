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Росіяни закопують артилерію і готуються бити по Херсону – Кім

Валентина РоманенкоСереда, 19 жовтня 2022, 10:40
ФОТО: FACEBOOK.COM/KOLYKHAEV.IGOR

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім каже, що росіяни готуються обстрілювати тимчасово окупований ними ж Херсон.

Джерело: Кім у Telegram

Пряма мова: "Розсилають повідомлення "евакуюйтеся, будуть ЗСУ обстрілювати Херсон". Знаючи російську тактику, і що вони копають укріплення в районі Чаплинки під ствольну артилерію… у мене відчуття, що росіяни готуються бити по Херсону. На жаль.

Деталі: Голова ОВА зазначив, що окупанти вмикають масове ІПСО і закликав не вірити в нісенітниці і пропаганду загарбників.

Він запевнив, що робота ЗСУ ведеться по всіх напрямках, українські військові - красені.

"Спостерігаємо, як наші військові дають під зад російським окупантам", - додав Кім.

Що передувало: Новий командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що не виключає ухвалення "непростих рішень" щодо майбутнього приходу в окупований Херсон ЗСУ.

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Також Суровікін заявив про нібито підготовку ракетного удару ЗСУ по Херсону і по греблі Каховської ГЕС, і що нібито через це з міста будуть "евакуювати" населення.

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Теми: Херсонвійна
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