Росіяни закопують артилерію і готуються бити по Херсону – Кім
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім каже, що росіяни готуються обстрілювати тимчасово окупований ними ж Херсон.
Джерело: Кім у Telegram
Пряма мова: "Розсилають повідомлення "евакуюйтеся, будуть ЗСУ обстрілювати Херсон". Знаючи російську тактику, і що вони копають укріплення в районі Чаплинки під ствольну артилерію… у мене відчуття, що росіяни готуються бити по Херсону. На жаль.
Деталі: Голова ОВА зазначив, що окупанти вмикають масове ІПСО і закликав не вірити в нісенітниці і пропаганду загарбників.
Він запевнив, що робота ЗСУ ведеться по всіх напрямках, українські військові - красені.
"Спостерігаємо, як наші військові дають під зад російським окупантам", - додав Кім.
Що передувало: Новий командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що не виключає ухвалення "непростих рішень" щодо майбутнього приходу в окупований Херсон ЗСУ.
Також Суровікін заявив про нібито підготовку ракетного удару ЗСУ по Херсону і по греблі Каховської ГЕС, і що нібито через це з міста будуть "евакуювати" населення.