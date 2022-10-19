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Россияне закапывают артиллерию и готовятся бить по Херсону – Ким

Валентина РоманенкоСреда, 19 октября 2022, 10:40
Россияне закапывают артиллерию и готовятся бить по Херсону – Ким
ФОТО: FACEBOOK.COM/KOLYKHAEV.IGOR

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким говорит, что россияне готовятся обстреливать временно оккупированный ими же Херсон.

Источник: Ким в Telegram

Прямая речь: "Рассылают сообщения "эвакуируйтесь, будут ВСУ обстреливать Херсон". Зная русскую тактику, и что они копают укрепления в районе Чаплынки под ствольную артиллерию в аккурат чтобы бить по Херсону, у меня ощущение, что русские готовятся бить по Херсону. К сожалению".

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Детали: Председатель ОВА отметил, что оккупанты включают массовое ИПСО и призвал не верить в чушь и пропаганду захватчиков.

Он заверил, что работа ВСУ ведется по всем направлениям, украинские военные - красавцы.

"Наблюдаем, как наши военные дают под зад российским оккупантам", - добавил Ким.

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Что предшествовало: Новый командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что не исключает принятия "непростых решений" относительно будущего прихода в оккупированный Херсон ВСУ.

Также Суровикин заявил о якобы готовящемся ракетном ударе ВСУ по Херсону и по плотине Каховской ГЭС, и что якобы из-за этого из города будут "эвакуировать" население.

Темы: Херсонвойна
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