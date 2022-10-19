Сили оборони збили вже 223 "Шахеди"

Від початку використання ворогом дронів-камікадзе іранського виробництва, за 36 діб, українські військові вже збили 223 "Shahed-136".

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: "Станом на 19 жовтня, із першого випадку збиття на території України дрона-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136" (13 вересня 2022 року, м. Куп’янськ), протиповітряною обороною Повітряних сил та інших складових Сил оборони України знищено 223 БпЛА цього типу".

Деталі: Зазначається, що до знищення баражуючих боєприпасів "Shahed-136", які окупанти маркують як "Герань-2", залучаються зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, самохідні зенітні установки, мобільні вогневі групи ПЗРК, зенітні гармати, великокаліберні кулемети та інше озброєння.