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Сили оборони збили вже 223 "Шахеди"

Валентина РоманенкоСереда, 19 жовтня 2022, 11:09
ілюстрація Повітряних сил

Від початку використання ворогом дронів-камікадзе іранського виробництва, за 36 діб, українські військові вже збили 223 "Shahed-136".

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: "Станом на 19 жовтня, із першого випадку збиття на території України дрона-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136" (13 вересня 2022 року, м. Куп’янськ), протиповітряною обороною Повітряних сил та інших складових Сил оборони України знищено 223 БпЛА цього типу".

Деталі: Зазначається, що до знищення  баражуючих боєприпасів "Shahed-136", які окупанти маркують як "Герань-2", залучаються зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, самохідні зенітні установки, мобільні вогневі групи ПЗРК, зенітні гармати, великокаліберні кулемети та інше озброєння.

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Теми: Повітряні сили ЗСУвійна
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