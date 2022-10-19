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Силы обороны сбили уже 223 "Шахеда"

Валентина РоманенкоСреда, 19 октября 2022, 11:09
иллюстрация Воздушных сил

С начала использования врагом дронов-камикадзе иранского производства, за 36 суток, украинские военные уже сбили 223 "Shahed-136".

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ

Дословно: "По состоянию на 19 октября, с первого случая сбивания на территории Украины дрона-камикадзе иранского производства "Shahed-136" (13 сентября 2022 года, г. Купянск), противовоздушной обороной Воздушных сил и других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 223 БпЛА этого типа".

Детали: Отмечается, что к уничтожению барражирующих боеприпасов "Shahed-136", которые оккупанты маркируют как "Герань-2", привлекаются зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, самоходные зенитные установки, мобильные огневые группы ПЗРК, зенитные пушки, крупнокалиберные пулеметы и другое вооружение.

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Темы: Воздушные силы ВСУвойна
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